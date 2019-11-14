İş dünyası 2020’de uluslararası ticaretle büyümeyi öngörüyor

14 Kasım 2019

HSBC Grubu’nun hazırladığı ‘Navigator: Şimdi, Gelecek ve Nasıl’ Raporu, iş dünyası liderlerinin kısa ve orta vadede iş görünümü ve uluslararası ticaretle ilgili görüş ve beklentilerini ortaya koyuyor. Türkiye’nin de dahil olduğu 35 ülkeden 9 bin 100’den fazla şirketin katılımıyla Ağustos ve Eylül 2019’da gerçekleştirilen anket sonucu oluşturulan rapora göre; Türkiye’deki şirketler iş yapma olanaklarına ilişkin iyimser bir yaklaşım sergiliyor.

Alanında dünyanın en kapsamlı araştırması olma özelliği taşıyan anketin sonuçlarına göre; araştırmaya Türkiye’den katılan 200 şirketin yüzde 72’si uluslararası ticaretin yeni iş fırsatları sunacağını, yüzde 69’u verimliliği artıracağını, yüzde 73’ü ise inovasyona ivme kazandıracağını belirtiyor.

Şirketlerin yüzde 78’i, Avrupa ve küresel ortalamayla da paralel şekilde, satışlarının gelecek 12 aylık dönemde artacağını öngörüyor. Türkiye’de uluslararası ticaret yapan şirketlerin yüzde 83’ü ise yurtdışında büyüme kaydedeceklerini öngörüyor. Türkiye’de iş dünyası orta vadede daha da iyimser bir yaklaşım gösteriyor. Gelecek 5 yılda satışlarının artacağını öngören şirketlerin oranı yüzde 84’e yükseliyor.

Türkiye’nin inovasyon kültürü yabancı yatırımcıyı cezbediyor

Rapora göre; Türkiye’nin inovasyon kültürü yabancı şirketlerin Türkiye’yi çekici bulmasında en popüler kriter olurken, Türkiye’nin Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi arasında köprü konumunun da yabancı şirketlerin Türkiye’yi tercih etmesinde etkili olduğu ifade ediliyor. Öte yandan yabancı şirketler Türkiye’deki jeopolitik risklerin etkilerinin oldukça hissedildiğini de belirtiyor.

Rapora göre; ticarette Türkiye şirketleri için Avrupa halen önemli bir pazar olarak yerini koruyor. Öte yandan Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle ticaretinde büyüme görülüyor. Rapor; bölge ülkeleriyle iş yapan Türkiye’deki şirketlerin oranının 2018 ve 2019 yılları arasında yüzde 12’den yüzde 22’ye artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Almanya ve Rusya ticarette önem kazanıyor

Türkiye’nin Avrupa’ya ticaretinin yüksek talep ve işbirliği fırsatlarının etkisiyle güçlü seyrini koruduğunun belirtildiği raporda; Avrupa genelinde Almanya ve Rusya’nın ticaret yapılan ülkeler arasında öneminin arttığı, ancak Fransa, İtalya ve Belçika’ya ticarette ise düşüş görüldüğü ifade ediliyor.