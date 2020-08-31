İş dünyası %9,9'luk daralmayı değerlendirdi

31 Ağustos 2020

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 küçüldü. GYSİH, söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11.0 azalarak 1998'den bu yana yaşanan en sert daralmayı işaret etti. İş dünyası pandemi sürecinde elde edilen GSYH verilerini değerlendirdi.

İşte yorumlar...

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç:

2020'nin ikinci çeyreği, 'Korona Çeyreği' oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ikinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin, "2020'nin ikinci çeyreği, tüm dünyada hayatın adeta durduğu 'Korona Çeyreği' oldu. Yüzde 9,9'luk bu daralma, normalleşmede V tipi dönüşün dip noktasını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye ekonomisinin 2020 yılı nisan-mayıs-haziran dönemi büyüme verisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2020'nin ikinci çeyreğinin, tüm dünyada hayatın adeta durduğu "Korona Çeyreği" olduğunu belirten Avdagiç, yüzde 9,9'luk bu daralmanın, normalleşmede V tipi dönüşün dip noktasını gösterdiği yorumunda bulundu.

Avdagiç, Türkiye'nin tüm dünyada virüs tedbirlerinin kaçınılmaz bir yansıması olan daralmada kendi payına düşeni yaşadığını aktararak şunları kaydetti:

"Büyüme rakamlarına bakınca, daralmanın şiddeti konusunda özellikle Avrupa ekonomilerine kıyasla daha ılımlı ayrıştığımızı görüyoruz. 2019'un aynı dönemine göre İngiltere yüzde 21,7, Fransa yüzde 19, İtalya yüzde 17,3, Almanya yüzde 11,6 küçüldü.

Dünyadaki bu tablo bugün gelen büyüme verisini daha anlaşılır kılıyor. Diğer öncü göstergelerle birlikte bu rakamı tekrar yorumladığımızda, Türkiye ekonomide virüsün önünü, ikinci çeyrek sonu ve üçüncü çeyrek başında büyük ölçüde kesti diyebiliriz. İbre üçüncü çeyrekte yukarı doğru."

"Dördüncü çeyreği pandeminin gidişatı belirleyecek"

Temmuz ve ağustosta sanayide vardiyaların ciddi şekilde arttığını bildiren Şekib Avdagiç, ekonominin özellikle üçüncü çeyrekte hızlı bir çıkış yakalayacağını, dördüncü çeyreği ise pandeminin gidişatının belirleyeceğini aktardı.

Avdagiç, "Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güven Endeksi ve PMI rakamları gibi öncü göstergelerin hepsi son dört aydır üst üste yükseliş kaydediyor. Pandeminin zirvesindeki bir çeyrekten hemen sonra çok hızlı toparlanabilmek, gösterdiğimiz önemli gayretin sonucu olacak. Bundan sonraki aylarda pek çok makro göstergede daha iyi rakamlarla karşılaşmayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran:

Toparlanma ve ardından büyüme için elimizden geleni yapacağız

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, reel sektöre sağlanan desteklerle ekonomik açıdan COVID-19 sürecinin iyi yönetildiğini belirterek, "Geçici olarak yaşanan küçülme moralimizi asla bozmayacak, aksine daha gayretli şekilde çalışarak, toparlanma ve ardından büyüme hamlesinde elimizden geleni yapacağız." dedi.

COVID-19 sebebiyle ortaya çıkan zorlu süreçte gelişmiş ülke ekonomilerinin dahi yüzde 10'un üzerinde küçülme yaşadığına dikkati çeken Baran, bu çerçevede Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçülmesinin başarı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Baran, Türkiye'nin tüm dünyanın boğuştuğu COVID-19 salgınıyla en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduğunu ve ekonomi alanında da reel sektöre sağladığı desteklerle süreci iyi yönettiğini vurgulayarak, "Türkiye, coğrafyasındaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olarak göze çarpıyor. Geçici olarak yaşanan küçülme moralimizi asla bozmayacak, aksine daha gayretli şekilde çalışarak, toparlanma ve ardından büyüme hamlesinde elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir:

İkinci çeyrek artık geride kaldı, üçüncü çeyrekte toparlarız



Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgın etkisinin en yoğun yaşandığı dönemin nisan-haziran olduğunu belirterek, "İkinci çeyrek artık geride kaldı, üçüncü çeyrekte toparlarız." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Söz konusu çeyrekte salgının etkilerinin yoğun yaşandığını ve birçok sektörde üretim ve hizmetlerin durduğunu ya da yavaşladığını kaydeden Özdebir, "Üçüncü çeyrekte sanayi üretimi, PMI Endeksi ve İktisadi Yönelim Anketi, toparlanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve üçüncü çeyrekle birlikte kaybın büyük bölümünün geri alınacağına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, özellikle kredi büyümesiyle ortaya çıkan politika tepkisinin üçüncü çeyrekte ekonominin hızlı toparlanışını gösterdiğini belirterek, sanayi üretiminde ekonominin istenen seviyeden uzak olduğunu, gayri safi sabit yatırımlarda daralmanın önceki çeyreklere göre azalmasının oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Yatırımlarda daralma yaşandığını ve son 2 yıldır yatırım iştahının oldukça düşük seviyede seyrettiğini aktaran Özdebir, ekonomi yönetiminden yatırımları teşvik eden reformları ilk sıralara almaları talebinde bulundu.

Özdebir, kalıcı büyüme ve toparlanma için gayri safi sabit sermaye oluşumunun pozitife dönmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dünyayı sarsan COVID-19 krizinin olumsuz etkileri sürerken, ekonomimizde canlanma eğilimleri net bir biçimde görülmektedir. İkinci çeyrek artık geride kaldı, üçüncü çeyrekte toparlarız. Üçüncü çeyrekle birlikte, ekonomide arzı temsil eden sanayi üretimi ve ekonominin talebini temsil eden perakende satış hacmindeki artış, gelecek aylar büyümesi için olumlu sinyal vermektedir. Ancak dikkati çekmek istediğim nokta, Merkez Bankasının sıkılaştırma politikasıyla kredi büyümesinden vazgeçilmesi ve faiz artışıyla son çeyrekte daralma ortaya çıkabilecek olmasıdır."

İSTİB Başkanı Ali Kopuz:

Bu dönemi en az zararla atlatacağız



İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, neredeyse tüm dünyada ticaretin durduğu ikinci çeyrek te gerçekleşen yüzde 9,9'luk küçülmenin kimseyi endişeye sevk etmemesi gerektiğini belirterek, "2020 yılını birçok ülkeye göre daha iyi bir yerde kapatacağımıza ve bu küresel sorunu en az zararla atlatacağımıza inancım tam." ifadesini kullandı.