İş dünyası Ata'sını anıyor

10 Kasım 2020

İş dünyası temsilcileri, Gazi Mustafa Kemal'in vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. İşte iş dünyasının 10 Kasım mesajları...

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

Atatürk'ün özel sektöre güvenini boşa çıkarmayacağız

"Onun önderliğindeki aziz milletimiz dünyada emsali olmayan bir başarı öyküsüne imza atmıştır. Atatürk'ün giriştiği derin ve geniş inkılaplar ile milletimizin kendisine olan güveni tüm dünyada hayranlık uyandırmıştır.

Eminim ki; bizim neslimiz ve bizden sonraki nesiller, Atatürk'ün ülkemiz için koyduğu hedeflerden hiçbir zaman kopmayacak ve O'nun aziz hatırasına layık olacaktır. Türk iş dünyası olarak, Atatürk'ün özel sektöre olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz"

TÜSİAD YÖNETİM KURULU:

Atatürk'ün ülkemize en önemli mirası Cumhuriyet değerleridir

"Büyük Önder Atatürk'ün ülkemize en önemli mirası Cumhuriyet değerleridir. Bu değerleri korumamız, refah ve özgürlüğün hüküm sürdüğü onurlu bir yaşamın teminatıdır. Atatürk'ü, vefatının 82'nci yılında özlem ve minnetle anıyoruz. Savaştan yeni çıkmış, yokluk ve imkansızlıklarla sınanan bir ülkeyi tüm dünyaya örnek bir liderlik anlayışı ile ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin ortak değeri ve en önemli birleştirici gücüdür. Büyük Önder Atatürk'ün eşsiz vizyonu ile bizlere emanet ettiği laiklik, demokrasi ve hukuk devleti anlayışına dayalı Cumhuriyet değerlerini sahiplenmek ortak sorumluluğumuzdur. Bu değerleri korumak ve yeni nesillere aktarmak refah ve özgürlüğün hüküm sürdüğü onurlu bir yaşamın teminatıdır. Her daim ışığımız olan Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82'nci yılında özlem ve minnetle anıyoruz.

İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN:

Sadece bizim değil, dünyanın saygısına mazhar oldu

"İstanbul Sanayi Odası Meclis Salonumuzun duvarında kocaman yazar: 'Türkiye Cumhuriyetini, böyle sanayi müesseseleriyle zenginleştirenlere, güzelleştirenlere Minnet! Gazi M. Kemal".. Her Meclis salonuna girdiğimde, Atatürk'ün bu sözlerini okur, Onu yanı başımda hissederim. Bu toprakları bize vatan yapmakla kalmayan bu büyük devlet adamı; sonrasında da her anını ülkemizin kalkınması, vatandaşının refahı için harcadı. Unutmak mümkün mü yaptıklarını... Kısa sayılabilecek ömründe sadece bizim değil bütün dünyanın saygısına mazhar oldu, oluyor ve gelecekte de olacak. Saygı, sevgi, özlem ve duvardaki o yazıya bakarak ve bir sanayici olarak, Onu minnetle anıyorum."

TİSK BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL:

Fikirleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecek

"TİSK camiası olarak, ülkemizi daha da ileriye taşımak için Atatürk'ün açtığı yolda yürümeye ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinde tüm gücünü, büyük milletimize olan inancından ve güveninden almıştır. Aziz milletimizi hak ettiği uygar medeniyetler seviyesine taşımak için ömrünü milletine adamıştır. Gelecek nesillere miras bıraktığı fikirleri her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir"

ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI GÜRSEL BARAN:

Ekonomik bağımsızlığın sürmesi için hareket edeceğiz

"İş dünyası olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet varlığını koruması için, ekonomik bağımsızlığını sürdürmesi gerektiği bilinci içinde hareket edecek ve bu ilke doğrultusunda gayret göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz"

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN:

Ona minnet borcumuzu çok çalışarak ödeyebiliriz

"82 yıl önce bugün, hayata gözlerini yummasıyla herkesi yasa boğan, kişiliği, zekâsı, hem masada hem cephede durmadan azimle çalışarak bugün üzerinde olduğumuz vatan topraklarını ve sahip olduğumuz cumhuriyeti bizlere emanet bırakması ile tüm dünyada takdir toplayan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, özlem, rahmet ve saygıyla anıyorum. 82 yıldır içimizde özlemini taşıdığımız Atatürk'ün ilke ve inkılapları her zaman yolumuzu aydınlattı ve aydınlatmaya devam edecek. Ona olan minnet borcumuzu, ancak onu örnek alarak, çok çalışarak, vatana millete hayırlı birer vatandaş olarak ödeyebiliriz.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı