İş dünyası: Belirsizlik bitti, tüm enerjimizle işimize odaklanmalıyız

Rifat Hisarcıklıoğlu (TOBB Başkanı): Seçim bitti, yeni şeyler söyleme dönemindeyiz

Milletimiz geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı.

Mustafa Gültepe (TİM Başkanı): Zor bir dönemden geçen ihracatçılar umutlu

Belirsizlik ortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanı geldi. Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Ancak zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizmeliyiz. Yılbaşından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun baskılanması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi.

Bazı pazarlarda kayıplar yaşamaya başladık. Oysa bizim pazar kaybetmeye tahammülümüz yok. Biz yeni dönemden daha da umutluyuz. Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hâkim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.

Şekib Avdagiç (İTO Başkanı): Daha çok üretim, istihdam için yapacak çok işimiz var

Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız. 2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne büyük işler düşüyor.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Huzurlu bir refah toplumu için çalışma vakti

Seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun Şimdi artık ülkemizin temel meselelerine odaklanma zamanı. Hep birlikte, ekonomimizi gelişmiş bir noktaya taşıyarak huzurlu bir refah toplumu için çalışma vakti.

Sinan Öncel (BMD Başkanı): Yeni dönemin gündemi enflasyonla mücadele olacak

Sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim süreciyle başlayan belirsizlik dönemi sona erdi. Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyorum. Enflasyonla mücadele yeni dönemin en öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak. Türkiye’nin önde gelen 489 markasını temsil eden BMD olarak enflasyonla mücadele konusunda devletimizin yanında yer almaya ve her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz.

Hakan Çınar (DIŞYÖNDER Başkanı): Para politikalarında önemli değişimler bekliyorum

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turun tamamlanmasıyla belirsizlikler büyük ölçüde sona erdi. Yeni dönemde ekonomide, para politikaların da ve dış siyasette önemli değişimlere tanık olacağız. Aralıksız para basılarak dönen çarkın sadece enflasyonu tetiklediğini ve sistemin tıkanma noktasına geldiğini hepimiz biliyoruz. Ülkemiz ciddi bir dış borç sarmalına girmiş bulunuyor. Yeni ekonomi yönetiminin kaynak ihtiyacının çözümü için acilen görüşmelere başlaması gerekecek.

Orhan Aydın (ASKON Başkanı): Dönem müreffeh Türkiye’yi konuşma dönemi

Dönem müreffeh Türkiye’yi konuşma dönemidir. Bundan sonraki süreç Türkiye Yüzyılını konuşacağımız bir süreç olacak. Yarından tezi yok seçim atmosferinde vaat edilen sözleri bir bir yerine getirmek için kolların sıvanması gerekmektedir.

Abdülkadir Akkuş (MARİŞ Başkanı): Hızla ekonomi gündemine dönmeliyiz

Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı yeni reformlar önemli. Artık hızla ekonomi gündemine dönülmeli. Kredi faizleri çok yükseldi. Yeni fabrikaların açılması için krediye ulaşım gerekiyor. Konut satışlarının artarak devam etmesi için de bize yakın ülkelere teşvik edilmeli.