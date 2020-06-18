İş dünyası: Bizi yakmayın!

18 Haziran 2020

Mehmet KAYA - HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

İstihdam Kalkanı paketinde yer alan ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki işveren ve işçi payının iki katına çıkarılmasını öngören hükme, iş dünyasının tepkisi sürüyor. Normale Dönüşe Destek ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi olmak üzere iki ayaktan oluşan önlemler paketinde, bir çok destek unsuru olmasına rağmen, Kıdem Tazminatı Fonunda yapılması planlanan artış büyük küçük ayrımı gözetmeksizin her işletmeyi derinden etkiliyor.

Anadolu’nun bir çok noktasında iş dünyası temsilcileri, gerek sosyal medya gerekse basın üzerinden yaptıkları değerlendirmelerde, zaten zor günler geçirilen bir dönemde İşsizlik Sigortası Fonu’nda yaşanacak artışın zorluğun boyutunu daha çok artıracağı uyarısında bulundular.

‘Kıdem tazminatı sorununa çözüm olması mümkün değil’

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı ve COVID-19 izolasyonu sonrası ilk meclis toplantısında, işsizlik sigortası işveren payının yüzde 2'den yüzde 4'e çıkarılmamasını istedi. Özdebir konuşmasında kıdem tazminatına yönelik yeni önerilere değindi. İşsizlik sigortası fonunun kurulmasının kıdem tazminatı sorununa çözüm amacını taşıdığını ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Özdebir, tartışma sürerken gündeme gelen işsizlik sigortası fonuna yüzde 2 olan işveren katkı payının yüzde 4'e çıkarılması önerisine değindi.

‘İşçi sendikaları çalışanların yüzde 5'ini temsil ediyor’

Özdebir konuşmasında şunları söyledi: “Lütfen bu çalışmada yükümüzü artırmayın. Fon kurulurken amaçlardan biri kıdem tazminatı fonu olarak da kullanılabilmesiydi. Şimdiye kadar yapılan bir hata var. Hep sendikalarla görüşülüyordu. TOBB dahil edilerek işveren kanadı dengelendi ama işçi sendikaları çalışanların yüzde 5'ini temsil ediyor. Onların kıdem diye bir sorunu yok, zaten alıyorlar. Bir şekilde yüzde 95 işçinin de oraya yansıması gerekir. Böyle bir görüşmeden kıdem sorununa çözüm çıkmaz. İşsizlik sigortası fonu işveren payına artış bize çok büyük yük getirecektir. Lütfen bizi yakmayın.”

Oktay: Sizi yakmamız diye bir şey asla söz konusu olamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da konuşmasında Nurettin Özdebir'in sözlerini değerlendirdi. Kıdem tazminatına yönelik olarak ASO'nun önerilerinin değerlendirileceğini belirten Oktay, sanayinin gücü ve rekabetçiliğini koruyarak yeni fırsatlar oluşturmak istediklerini vurgulayarak, kıdem tazminatı reformu, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi” başlıklarını gündemde tuttuklarının altını çizdi.

Oktay, “Bizim burada size ilave yük getirmemiz, hele hele tırnak içinde söylüyorum ‘sizi yakmamız’ diye bir şey asla söz konusu olamaz. Amacımız barış içerisinde çok daha sağlam, dayanıklı bir iş dünyası oluşturabilmek. Çalışanını işverenini ayrı gören bir yapıda değiliz” dedi.

Bu arada kamuoyuna şu ana kadar yansıyan bilgilere göre, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemini de içeren karma modelin tercih edilmesi halinde, burada öngörülen oranlarda primin yatırılmaması halinde ne olacağı belirsiz durumda. Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Giray Bülbül, "İşveren fona ödemesi gereken 3 puanlık kısmı ödemezse ne olacağı belli değil. Ödememe oranı yüzde 10’lar seviyesinde kalırsa problem olmaz ama bunun üzerine çıkması halinde sıkıntı çıkabilir.”

Erdoğan'dan mutabakat vurgusu



Sosyal taraflar dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geldi. İki saate yakın süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafların görüşlerini aldığı ve daha önce yaptığı "tarafların mutabakatının aranması" yönündeki görüşünü koruduğunu öğrenildi. Erdoğan, "Konuyu siz kendi aranızda bir daha değerlendirin, biz de bu tarafta bir daha değerlendirelim" mesajını verdi. Öte yandan tarafların düzenlemeye yönelik derin görüş ayrılıkları var. Bu kıdem düzenlemesi olmadan İstihdam Kalkanı hazırlığının yasa gerektiren kısımlarının TBMM'ye sunulması, diğer kısımlarının uygulamaya geçme ihtimalini yükseltti. Toplantıya Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. Erdoğan'ın ayrılmasının ardından taraflar toplantıya devam etti.