İş dünyası büyüme verilerini değerlendirdi: Tarımdaki daralma ciddiyetle ele alınmalı

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyüme gösterdi. Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 21. çeyreğe taşırken iş dünyası temsilcilerinden de farklı değerlendirmeler geldi.

"Yatırımlardaki artış dikkat çekti"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yatırımlardaki artışın dikkat çektiğini belirterek, "Üçüncü çeyrekte yatırımların yüzde 11,7 yükselmesini değerli buluyoruz. Yatırımlara her şeye rağmen hız vermemiz ve üretim iklimini sürekli iyileştirmemiz büyük önem taşımaktadır" dedi, makina ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 11,3'lük yükselişin de imalat ve yatırım gücünü koruduğunu söyledi.

Avdagiç, tarım sektöründeki yüzde 12,7'lik daralmaya işaret ederek tedbir alınması gerektiğini belirtirken, yeni pazarlar, pazar çeşitlendirmesi ve verimlilik artışıyla ihracatın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Şekib Avdagiç, üçüncü çeyrekteki yüzde 0,7'lik gerilemenin tersine çevrilmedi için de finansmana erişimin iyileştirilmesi çağrısında bulundu, kur-enflasyon dengesine işaret etti.

"KOBİ'lerin finansmana erişiminin güçlendirilmesi kritik önem taşıyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da KOBİ'lerin güçlü bir şekilde desteklenmesinin, verimlilik artışı ve ekonominin daha sağlam bir zeminde büyümeyi sürdürmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Baran, küresel ekonomide risk ve belirsizliklerin, enflasyonla mücadele ve sıkı para politikalarının devam ettiği bir konjonktürde, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda kaydedilen yüzde 3,7'lik büyümenin önemli olduğunu vurguladı. Baran, "Özellikle bilgi ve iletişim gibi yüksek katma değerli alanlarda gözlenen artış, ekonomimizin dijital dönüşüm kapasitesinin güçlendiğine işaret ediyor. Yine hizmet faaliyetlerindeki artış, hem istihdamı desteklemesi, hem de ekonomimize dinamizm katması açısından kıymetli" ifadesini kullandı.

Baran, 2025 yılının tamamının, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin üzerinde bir büyümeyle tamamlanacağını beklentisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, sürdürülebilir büyümenin devamı açısından her fırsatta dile getirdiğimiz KOBİ'lerimizin finansmana erişiminin güçlendirilmesi kritik önem taşıyor. Ekonomimizin omurgasını oluşturan KOBİ'ler, üretimden istihdama, ihracattan inovasyona kadar her alanda ülkemizin rekabet gücünü belirleyen en temel aktörler. KOBİ'lerimizin güçlü bir şekilde desteklenmesi, verimlilik artışı ve ekonomimizin daha sağlam bir zeminde büyümeyi sürdürmesi açısından kıymetli."

"Derinleşen küresel zorlukların etkisini görüyoruz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da küresel zorlukların giderek derinleştiğini belirterek, bu durumun büyüme oranlarına yansıdığını söyledi.

Olpak, tarım yüzde 12,7 daralırken diğer sektörlerin büyümeye pozitif katkı vermesinin önemli olduğunu ifade ederek, tarımdaki daralmayı gıda arz güvenliği ve fiyatları üzerinden de değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Olpak, "Yüksek katma değer ve yüksek teknoloji ihracatına dayalı modeli esas alan vefinansman sorunlarından üretim maliyetlerine kadar, üreticinin ve ihracatçının rekabet avantajını koruyacak daha fazla atılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Dezenflasyon sürecindeki büyüme çarkların döndüğüne işaret ediyor"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise ekonominin üst üste 21 çeyrektir devam eden büyüme trendini koruduğunu dile getirerek, "GSYH'nin 17 trilyon 424 milyar lira seviyesine ulaşması ve dolar bazında 432 milyar 880 milyon dolar olarak gerçekleşmesi, Türkiye ekonomisinin küresel ölçekte de güç kazandığını ortaya koydu. Dezenflasyon sürecinde yüzde 3,7'lik büyüme çarkların döndüğüne işaret ediyor" dedi.

İnşaat, finans ve sigorta, bilgi ve iletişim gibi stratejik sektörlerdeki çift haneli büyümeler ekonominin dönüşüm ve dinamizm kapasitesinin güçlendiğini belirten Aydın, "Sanayi sektörünün yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri grubunun yüzde 6,3 büyümesi, iç talebin ve üretim kapasitesinin istikrarlı şekilde arttığını göstermektedir. Tarım sektörünki yüzde 12,7'lik daralma ise gıda arz güvenliği açısından üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir alan" diye konuştu.

"Türkiye'nin büyüme gayretleriyle pozitif ayrışması kayda değer"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da içinde bulunduğu ekonomi koşullara rağmen Türkiye'nin büyüme gayretleriyle pozitif ayrışmasının kayda değer olduğunu belirterek, EuroBölgesi'nin 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdüğünü anımsattı. Kopuz, ana ihracat pazarlarında yaşanan ivme kaybına rağmen yüzde 3,7'lik büyüme oranına ulaşılmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Kopuz, "Normal şartlarda Türkiye ekonomisi yüzde 5 ve üzeri büyüme oranlarını çok rahat yakalayabilecek bir yapıdadır. Türkiye'nin orta ve uzun vadede büyüme ortalaması zaten bu oranların üzerindedir. Halihazırdaki enflasyon kaynaklı arızi koşulları geride bırakıp yeni bir hikaye oluşturabilirsek, tekrar bu oranları yakalayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kopuz da hasat dönemine rağmen tarım sektörünün üçüncü çeyrekte ciddi daraldığına işaret ederek gıda arz güvenliği, enflasyon dinamikleri ve sosyal refaha dikkat çekti, mevcut tablonun mutlaka değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.