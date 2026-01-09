İş dünyası Cevdet Yılmaz'a taleplerini iletti: Kredilerde genişleme istiyorlar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dezenflasyon sürecinde maliye politikası temelli teşviklere ağırlık verilmesinin fayda sağlayacağını belirtti.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, ekonomi yönetiminin dezenflasyon sürecindeki kararlı duruşunu takdirle izlediklerini, son bir yılda gerçekleştirilen faiz indirimlerinin, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli paketlerin devreye alınmasının ve KOBİ tanımının güncellenmesinin reel sektörde memnuniyet oluşturduğunu belirtti.

Enflasyon muhasebesi uygulamasının yapılmamasının işletmelerin öngörülebilirliğini artırdığını vurgulayan Avdagiç, e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasıyla denetimsiz ve tüketici için risk teşkil eden uygulamaların son bulduğunu anlattı.

İş dünyasının 2026 yılına ilişkin beklentilerini genel başlıklarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a aktaran Avdagiç, beklentiler arasında başı "finansmana erişim" konusunun çektiğini vurguladı.

Dezenflasyon sürecinde büyük fedakarlıklarla katedilen mesafede, maliye politikası temelli teşviklere ağırlık verilmesinin fayda sağlayacağına inandıklarını aktaran Avdagiç, "İş dünyamızın finansman sıkıntılarını aşması noktasında temel beklentimiz, bu yılın ikinci çeyreğinin sonrasında krediler kadar vergi temelli destek ve teşviklerin de etkin şekilde devreye alınmasıdır. KOBİ'lerimiz için sürdürülebilir büyümenin yolu, ucuz ve esnek finansmanla birlikte maliyetleri azaltan vergisel desteklerden geçiyor." açıklamasında bulundu.

"Kredi kullandırımının genişletilmesi beklentisindeyiz"

Şekib Avdagiç, KOBİ kredileri için uygulanan kredi büyüme limitlerinin ilk etapta yüzde 3,5 seviyesine revize edilmesinin, bankalar için TL mevduat hedeflerinin gevşetilmesinin, mevduat stopaj oranının yüzde 17,5'ten yüzde 15'e indirilmesinin kredi kanallarının etkinliğini anlamlı ölçüde artıracağını ifade etti.

Avdagiç, "Netice itibarıyla 2026 yılında, kredi kullandırımının üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı destekleyecek biçimde kademeli olarak genişletilmesi beklentisi içindeyiz. Finansman koşullarının zorlaştığı bu süreçte KGF etkinliği her zamankinden daha anlamlı olacaktır. KGF desteklerinin hem hacim hem de kapsam bakımından genişletilmesi iş dünyamız için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yüksek teknolojili ve emek yoğun sektörlerin kredi, KGF mekanizmaları ve reeskont kredileri aracılığıyla daha güçlü biçimde desteklenmesinin çok değerli olduğunu kaydeden Avdagiç, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın bu alandaki etkinliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Avdagiç, reeskont kredilerinde faizin kullanım anında baştan kesilmesinin yol açtığı olumsuzluklardan bahsederek, bunun vade sonunda ya da dönemsel olarak tahsil edilmesini önerdi.

Türk Eximbank desteğinin artırılması çağrısında bulunan Avdagiç, burada alternatif teminatların çeşitlendirilmesi ve süreçlerin sadeleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

"Vergi politikaları alanında sadeleştirme ve hızlandırma ihtiyacı var"

İTO Başkanı Avdagiç, ihracatçıların döviz bozdurma zorunluluğunun çok daha makul seviyelere düşürülmesi ve kaldırılması çağrısında bulunarak, döviz dönüşüm desteğinin sadeleştirilmesi beklentisi içinde olduklarını, hizmet ihracatçısı kuruluşlara verilen desteğe erişimin kolaylaştırılması ve kapsamın genişletilmesi gerektiğini anlattı.

Vergi politikaları alanında da benzer biçimde sadeleştirme ve hızlandırma ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Avdagiç, "Özellikle KDV iade süreçleri ve mahsuplaşma sisteminin daha hızlı ve etkin çalışması, bu alacaklara bankalarda aynı oranda teminat olarak kullanım imkanı sağlanması, iş dünyasının finansman ihtiyacını azaltacak" ifadelerini kullandı.

İhracatın yanı sıra ithalat hedefinin konulmasının dış ticaret dengesi açısından gerekli olduğunu vurgulayan Avdagiç, enflasyon ile kur sepeti arasındaki makasın kapatılıp burada korelasyon sağlanmasının öneminden bahsetti.

Avdagiç, "Son 4 yılda enflasyon yüzde 367, asgari ücret yüzde 560 artmış, aynı sürede dolar/TL kurundaki artış yüzde 217, avro/TL kurundaki artış ise yüzde 228 düzeyinde. Enflasyonla mücadele temel önceliğimiz olmakla birlikte, bu konudaki hassasiyetimizin 2026'da önceliklendirilmesi konusunda desteğinizi istirham ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Gelir Vergisi tarifesinde gerçekçi bir artışa gidilmesi önerisi

Şekib Avdagiç, ithalat-ihracat dengesi, Türkiye'nin aleyhine dönen serbest ticaret anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesi ve revize edilmesi gerektiğini belirterek, HIT-30 Programı ve benzeri destek mekanizmalarının kapsamının orta ölçekli işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

Demir yolu altyapısının güçlendirilmesinin öneminden bahseden Avdagiç, ücretlilerin net gelirinin olumsuz etkilenmemesi için gelir vergisi tarifesinde öncelikle yıllar içindeki erozyonu giderecek gerçekçi bir artışa gidilmesini önerdi ve bu sayede alt-orta gelir grupları üzerindeki vergi yükünün azaltılmasının çalışma barışına büyük katkı sunacağını vurguladı.

Küçük ve orta ölçekli sağlık kuruluşlarının sürdürülebilirliği için ilaç fiyatları ile ruhsat ve izin süreçlerinin sadeleştirilmesini isteyen Avdagiç, yenilenebilir enerji yatırım süreçlerindeki bürokratik sürecin sadeleştirilmesinin önemine işaret etti.

"Emek yoğun sektörlerin her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç var"

İTO Başkanı Avdagiç, tekstil, deri, ayakkabı, mobilya gibi emek yoğun sektörlerin yaşadığı darboğazdan bahsederek, "Bu sektörlerimizin hem vergisel anlamda hem teşvikler anlamında hem de uygun koşullu finansman anlamında her zamankinden çok daha fazla desteğe ihtiyacı var. Bu süreci hükümetimizin proaktif yaklaşımıyla çok daha kolay aşacağımıza yürekten inanıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Kentsel dönüşümde 2026 sonunda bitmesi öngörülen "Yarısı Bizden" kampanyasının 2028 sonuna kadar uzatılması gerektiğini dile getiren Avdagiç, konutlar için yürütülen dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarının ticari alanlara da yayılmasını önerdi.

Gelecek süreçte pazar çeşitlendirmesi kadar üretimin niteliğini artıran, finansmanı esnekleştiren, vergiyi adil hale getiren ve çalışan refahını koruyan bütüncül politikalarla çok daha güçlü olabileceklerini anlatan Avdagiç, "İnanıyorum ki, ülkemizi çok daha iyi bir yere hep birlikte taşıyacağız. Türkiye'yi ekonomide hak ettiği birinci lige hep birlikte taşıyacağız. Yine kalkınmayı birlikte gerçekleştirip refahı tüm ülkeye birlikte yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.