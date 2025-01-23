İş dünyası faiz indirimlerini olumlu buldu, ihracatçı 'kur'u hatırlattı

Geçen yılın mart ayından beri yüzde 50'de sabit tuttuğu faizi geçen ay indirmeye başlayan Merkez Bankası, bugün de yine indirim yaparak faizi yüzde 45 seviyesine çekti. Merkez Bankası bu yıl alışılmışın aksine yılda 12 değil 8 kez toplantı yapacak.

​​​​​​​Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

Kur mesajı verdi

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçının uygun maliyetlerle finansmana erişimi için faiz indirimlerinin önemli olduğunu belirterek politika faizindeki her indirimin reeskont kredisine de indirim olarak yansıyacağı için bu adımları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

"2024’te rekabetçiliğimize büyük zarar veren girdi maliyetleriyle kur arasındaki makasın bir şekilde daraltılması gerekiyor" diyen Gültepe, enflasyon ile kur arasındaki korelasyonun da kurulması gerektiğimi, ekonomi yönetiminden enflasyon ile kur arasındaki korelasyonu kurmasını beklediklerini ifade etti.

'Yapısal reformlar yapılmalı'

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yılın son ayında gelen faiz indiriminin, iş dünyası adına 2025 yılına dair ciddi bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkati çekti.

Asmalı, sıkı para politikasının enflasyonla mücadele için gerekli bir koşul olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını belirterek "Para ve maliye politikalarındaki eş güdümün sürmesinin yanı sıra yapısal reform politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilmesi de elzemdir" dedi.

Yüzde 30-35 tahmini

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, vatandaşlar gibi işverenlerin de ekonomi tarafında birçok kalemi tetiklediği için enflasyonla mücadeleye odaklandıklarını dile getirdi.

Aydın, sıkı para politikasıyla birlikte yüksek faizle de karşı karşıya kalındığını belirterek Merkez Bankası'nın 'gereğini yaparak' faizi düşürdüğünü kaydetti.

Aydın, "Hiç şüphesiz, veriler bu şekilde çıktıkça, ekonomi tarafında güzel haberler geldikçe indirimler de devam edecektir. Bu kapsamda veriler bu şekilde geldikçe yıl sonunda faizin yüzde 30-35'lere kadar düşebileceğini öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kararı olumlu değerlendirirken, "İş dünyası olarak enflasyon sorunundan bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi.

Baran, 'bankaların indirim kararını ekonominin omurgası durumundaki KOBİ’lere kredi faiz indirimi olarak yansıtmasını beklediklerini' dile getirdi.