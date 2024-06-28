İş dünyası ‘gri liste’ kararından memnun: Ekonomimize ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacak

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi sıkı mali incelemeye tabi tutulan ülkelerin bulunduğu "gri listeden" çıkardı. Söz konusu kararın ardından iş dünyası çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapılan açıklama şöyle: “Türkiye'nin, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkması olumlu bir gelişmedir. Türkiye ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır. Bu önemli gelişmede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

"Ülke ekonomisi ve iş dünyası için sevindirici gelişme"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardıç açıklamasında, Türkiye’nin gri listeden çıkmasının ülke ekonomisi ve iş dünyası için bekledikleri sevindirici ve önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin hak etmediği bu durumdan kurtulmasıyla, gri listede yer almanın getirdiği itibar kaybının da ortadan kalktığını aktaran Ardıç, “Türkiye’nin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği bundan sonra biraz daha artacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye bakış açısının olumlu yönde değişmesine katkı sağlayacak bu gelişmeyle, yabancı yatırımların ve fonların, yani uluslararası sermayenin Türkiye’ye akışında hızlanma ortaya çıkmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Türkiye’nin gri listeden çıkmasının, özellikle dış ticaret yapan işletmeler üzerindeki ek yüklerin, denetimlerin hafiflemesine ve ihracatın artmasına katkı sağlayacağına da dikkati çeken Ardıç, “bu durum Start-up’larımızın uluslararası alana açılması noktasında da olumlu etki yapacaktır. Tüm bu olgular ülkemizin ekonomik büyümesini destekleyecek ve finansal istikrar için de katkılar sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.

"Gri listeden çıkışın olumlu etkilerini göreceğiz"

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, gri liste kararıyla artık uluslararası yatırımların önünde herhangi bir engel kalmadığını ifade ederek, ”Kısa ve orta vadede gri listeden çıkışın olumlu etkilerini göreceğiz. Malumunuz uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyordu. Alınan kararla artık fonlar Türkiye'ye yatırım yapabilecek. Ciddi bir sermaye akışının başlayacağı kanaatindeyim. Şirket satın alma-birleşme süreçlerinde de artış olacağını düşünüyorum. Pay piyasaları tarafında da TL varlıklara olan ilginin artmasını bekliyorum.” dedi.

“Doğrudan yatırımlar açısından önemli bir gelişme”

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, gelişmenin Türkiye açısından çok olumlu sonuçları olacağını belirtti.

Engin Aksoy, “Bu durum, Türkiye’nin finans sektörü ve reel sektörünün küresel ekonomi ile etkileşimini ve entegrasyonunu artıracaktır” dedi.

FATF Genel Kurulu’nun, 21 Ekim 2021 tarihinde Türkiye’yi ‘Gri Liste’ye aldığını hatırlatan Engin Aksoy, şu açıklamayı yaptı:

“Bu listede yer alan ülkeler, dış yatırım çekme sürecinde uluslararası kurumlar, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde zorluklarla ve ek yükümlülüklerle karşılaşıyor. Ticaret yapan firmalar da bu zorluklar nedeniyle pazar paylarında kayıplar yaşıyorlar. Dolayısıyla, ‘Gri Liste’de yer alan ülkelere sermaye akışı olumsuz etkileniyor ve bu durum hem finans sektörü hem de reel sektör açısından zorluklar yaşanmasına neden oluyor.” Türkiye’nin, FATF tarafından önerilen konularda gerekli aksiyonları almasının sonucu olarak FATF’ın 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla ülkemizi ‘Gri Liste’den çıkarmasının, ülkemize gelecek yeni uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Engin Aksoy, “Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) olmak üzere gerekli düzenlemelere katkı veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Türkiye ekonomisi çok daha iyi bir seviyeye gelecek”

Yılın ikinci yarısında enflasyonun gerilemesiyle Türkiye ekonomisinin daha iyi bir seviyeye geleceğine vurgu yapan Dr. Erkan Kork, gri listeden kararının ekonomideki pozitif görünüme güçlü bir katkı sunacağını söyledi. Kork, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye gri listeden çıkmak için bugüne kadar önemli reformlar gerçekleştirdi. Sırada yapılan çalışmaların meyvesini almak var. 19 Temmuz’da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye değerlendirmesi bulunuyor. Kararın, Moody’s raporuna da olumlu yansımasını bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimine kuvvetli bir desteği var ve bu çok değerli. Bu kararın alınmasında büyük emekleri olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başta olmak üzere tüm ekonomi yönetimini tebrik ediyorum.”

Gri listeden çıkış, Türkiye'nin finansal düzenlemelere ve uluslararası standartlara uygun hareket ettiği anlamına geliyor. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar ve finans kuruluşları tarafından daha güvenilir olarak görülmesine katkıda bulunuyor.