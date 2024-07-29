2024 Küresel Riskler raporunu yorumlayan İklim Gazetecisi-İklim Koçu ve Sürdürülebilir İletişim Uzmanı Yasemin Mıstıkoğlu, İklim Krizinin İş Dünyasının Kapısını Çaldığını belirterek, “Sanayileşme ve üretim faaliyetleri, iklim değişikliğinin ana itici güçlerinden biri. Şirketlerin sera gazı emisyonları, enerji tüketimi ve doğal kaynak kullanımı gibi faktörler, küresel ısınmayı hızlandırıyor. Bu durum, aşırı hava olayları, su kıtlığı ve biyoçeşitlilik kaybı gibi risklerle sonuçlanarak işletmelerin faaliyetlerini olumsuz etkiliyor” dedi. Sürdürülebilirliğin yeni iş modellerinin temeli olduğunu belirten Mıstıkoğlu, “İş dünyası, iklim krizine karşı daha dirençli hale gelmek için dönüşüm geçirmeli. Şirketler, sürdürülebilirlik hedefleri belirleyerek, karbon ayak izlerini azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gibi adımlar atmalı. Bu sayede hem çevresel etkilerini azaltacak hem de uzun vadede rekabet güçlerini artıracaklardır” dedi.

İş dünyası kendi personelinden başlamalı

2024’te küresel ölçekte maddi bir kriz yaratma ihtimalinin en yüksek olduğuna inandığımız beş risk;



%66 aşırı hava olayları

%53 yanlış bilgi ve dezenformasyon

%46 toplumsal ve/veya siyasi kutuplaşma

%42 hayat pahalılığı

%39 siber saldırılar

Rapora göre, en yüksek risk aşırı hava olaylarıdır ve bu, iklim krizinin sonuçlarından biridir. Türkiye’nin en önemli gündemi olarak görülen hayat pahalılığı ise %42 ile risk sıralamasında 4. sıradadır. Bu durum, iş dünyasının bu konunun farkında olduğunu gösteriyor. Ancak sokaktaki insanlar hala iklim krizinin yaratacağı yıkımdan habersiz gibi görünüyor. Bu nedenle bireyleri bu konuda bilgilendirmek önemlidir. İş dünyası da kendi personellerini bu konuda eğiterek işe başlamalıdır.

Liderler, farkındalık yaratmalı

İş dünyası Liderlerinin iklim değişikliğinin ciddiyetini çalışanlarına ve paydaşlarına aktararak farkındalık yaratmaları gerektiğine dikkat çeken Yasemin Mıstıkoğlu, İklim krizinin sadece çevresel bir sorun olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir kriz olduğunun, bu nedenle, iş stratejilerinin merkezine alınması ve şirket kültürüne entegre edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Birçok şirketin sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli adımlar attığına da değinen Mıstıkoğlu, “Enerji verimliliği projeleri, geri dönüşüm uygulamaları ve yeşil enerjiye geçiş gibi uygulamalar, iş dünyasının iklim dostu bir geleceğe doğru ilerlediğini gösteriyor.

Sonuç olarak, 2024 Küresel Riskler Raporu, iş dünyasına net bir mesaj veriyor: İklim krizi, artık görmezden gelinemeyecek bir gerçeklik. Şirketler, iklim değişikliğiyle mücadeleye aktif olarak katılarak hem gezegenimizi koruyacak hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakacaklar” dedi.