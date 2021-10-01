İş dünyası: KDV indirimi uzasın

Merve YİĞİTCAN

Salgından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde bir süredir uygulanan KDV indirimi, bugün itibariyle sona erdi. Ancak ilgili sektörlerde bu indirimlerin en azından yılsonuna kadar uzatılması noktasında görüş birliği söz konusu. Konuyla ilgili DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KDV indirimlerinin süresinin yılsonuna kadar uzatılması yönünde sektörlerin ve İTO üyelerinin de önemli bir talep ve beklentisi olduğunu kaydetti. Pandeminin etkilerinin tam olarak ortadan kalkmadığına dikkat çeken Avdagiç, “Hizmet sektörlerimiz faaliyetlerinin oldukça kısıtlandığı bir yıldan çıktı. Bu kayıpların telafisi de şüphesiz zaman alacak. İşyerleri anlık çok kalabalık görünse bile, birçok sektörümüz hala pandemi öncesi cirolarından uzaktalar. Bu nedenlerden dolayı KDV indiriminin sürmesi gerekli” diye konuştu.

“İndirimsiz KDV enflasyonu artırır”

Bu indirimlerin devam etmesinin ayrıca enflasyonla mücadele için de çok önemli olduğunun altını çizen Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “İndirimsiz KDV, enflasyona olumsuz katkı yapabilir. Bu anlamda hem sektörlerimizin kayıplarının hızla telafi edilmesi hem de fiyatlar artışlarının önüne geçilmesi adına KDV indirimlerinin süresinin bu yılsonuna kadar uzatılması faydalı olacaktır. Sektörlerin beklentisi bu yöndedir.” Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de KDV indiriminin en azından yılsonuna kadar devam etmesinde fayda olacağını söylerken, “Piyasalarda canlılık var. 1,5 yıldır insanlar çok da iş yapamadılar. Bundan sonraki süreçte uzamasında fayda var” dedi.

KDV indirimleri neleri kapsıyordu?

30.07.2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın Geçici 6’ncı maddesinde yer alan 31.07.2021 ibaresi 30.09.2021 şeklinde değiştirilmişti. Buna göre, Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan KDV oranları yüzde 18’den yüzde 8’e indirilenler, “iş yeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri, bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı, tüketici elektroniği ürünlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), evde kullanılan elektrikli cihazların ( buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), müzik aletlerinin bakım ve onarımı, çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç). KDV oranı 30.09.2021 tarihine kadar yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen mal ve hizmetler ise sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri ile otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için indirimli yüzde 1 KDV oranı uygulaması da 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Eresin: Mayıs 2022’ye kadar

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı (TÜROB) Müberra Eresin, özellikle COVID-19 pandemiden zarar gören sektörlerin başında turizmin geldiğini hatırlatarak, tüm sektörlerde toparlanmaların olduğunu ancak turizm sektörünün henüz krizden çıkamadığını belirtti. Özellikle konaklama sektörü için KDV indirim uygulamasının 2022 yılı mayıs ayına kadar uzatılması yararlı olacağını söyleyen Eresin, “Sektörlerin desteklenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı kararlarıyla, 30 Eylül 2021 tarihine kadar KDV oranı konaklamada yüzde 8’den yüzde 1’e, yeme ve içmede ise (alkollü içecekler hariç) yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmişti. Bununla birlikte yeme - içme ve ulaştırma sektöründe önemli oranda toparlanma sağlandı. Turizm sektörü içinde konaklama sektörümüzün yaşadığı olumsuz süreç dikkate alınarak KDV indiriminin 2022 yılı mayıs ayına kadar uzatılması önemli ve gerekli” diye konuştu.