İş dünyası kendi arama motorunu kurdu

26 Şubat 2020

www.yerliara.com, iş dünyasının ilk arama motoru olarak iş dünyasının önde gelen bileşenleri tarafından hayata geçirildi.

İş dünyasının önde gelen bileşenleri tarafından yakın zaman önce İstanbul Sanayi Odası (İSO) desteğiyle İTÜ ARI Teknokent bünyesinde hayata geçirilen www.yerliara.com verilerine göre, yerli ürün ve tedarikçi arama sayısında (1 Ocak – 18 Şubat) yüzde 43'lük artış yaşandı. Aynı zamanda iş dünyasının ilk arama motoru ve sosyal medyası olan sitede son 2 ayda 1 milyon arama gerçekleşti. Kullanıcılar en fazla yazılım ve makine sektörlerine üzerine arama yaptı. Bunu sırasıyla İnşaat sanayisi, otomotiv, ağır sanayi ve veri merkezi aramaları izledi. Yerliara.com harita uygulamasında da 27 bine yakın kullanıcı yakınındaki üretim tesislerini inceledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatta yapay zeka dönemine geçtiklerini belirtti. 2019 yılı genelinde, ihracat ailesinin 90 bin 617 firmaya ulaştığını, ithalat yapan firma sayısı ile neredeyse on bin firmalık bir farkı yakaladıklarını bildiren Gülle, Türkiye ekonomisinin dengelenme ve değişim sürecinin ihracatın gelişimi anlamında uygun bir zemin sağladığını aktardı.

Gülle, global ticarette yaşanan sapmaların Türkiye’nin üretimden gelen gücünün daha iyi anlaşılmasına olanak sağladığını dile getirdi.

KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve 2020’de güçlü bir çıkış yapması için her tür enstrümanı hayata geçirmek için çalıştıklarını vurgulayan Gülle, bu kapsamda Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi’ni açan TİM'in sayıları 90 bini aşan ihracatçılara TİMMobil ve AloTİM uygulamaları ile 7/24 sorun çözeceğini, ihracat hacminin artması için destek verecek ve yeni pazarlara giriş için radar olacağını kaydetti.

Gülle, www.yerliara.com ile de ülke içindeki tedarik zincirlerinin dijitale taşınmasının sağlanacağını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da ticarette yerli milli ama evrensel dönem başladığını aktardı. Kamu alımlarında yurt içinde üretilen ürünlerin tercih edilmesi ve yerli sanayinin desteklenmesinin birçok sektörde dışa bağımlılığı azaltacağını, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücü üzerinde olumlu etkiler yapacağını dile getiren Bahçıvan, "Başkalarının ürettiği teknolojiyi tüketen olmaktan hızla çıkıp, kendi yüksek milli teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, yaşanan son gelişmelerin "yerli, milli ama evrensel" bir anlayışla milli teknoloji hamlesine katkı yapacağına inandıklarını vurguladı.

"Yenilikçi projeleri destekliyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise yenilikçi projeleri desteklediklerini kaydetti.

Türkiye'de toplam işletmelerin yüzde yüzde 99,9’unu oluşturan KOBİ’lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerektiğini belirten Şahin, "Vodafone Business olarak İTÜ Vodafone Future Lab’de neredeyse tamamı yerli iş ortaklarımızla ürettiğimiz çözümlerle ile rekabete hazırlanmak isteyen, işini büyütmeyi hedefleyen her işletmeye destek oluyoruz. Dijitalleşme yolunda yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesi de en önemli önceliklerimizden biri. www.yerliara.com’un da bu ekosistemin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, yerlinin gücünden moral bulduklarını belirtti.

Kanca, "Günümüz ekonomilerinde yerli üretimdeki katma değerin önemi her geçen gün artıyor. Bu gücümüzün görünür ve ulaşılabilir hale gelmesi çok önemli. Binlerce kilometre öteden tedarik ettiğiniz bir ürünü, komşu bir fabrikada üretilebiliyor. Ancak çoğu firma bu bilgiye sahip değil. Bu kapsamda yerli ürünlerin kolay ulaşılabilir olması oldukça önemli. Öte yandan otomotiv tedarikinde gerek yerli oto çalışmaları gerekse de global konjonktür bize moral verir durumda." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp de Yerliara.com'un büyük bir boşluğu dolduracağını aktardı. İTÜ ARI Teknokent olarak, Türkiye’de geliştirilen teknolojilerin görünür olması ve global arenada rekabet gücünü artırması için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Tunçalp, şu ifadeleri kullandı:

"İleri aşama girişimcilik merkezimiz İTÜ Magnet’te faaliyet gösteren www.yerliara.com da bu alana hizmet ediyor ve iş dünyasındaki önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Türkiye’de teknolojik ürün ve servisler üreten girişimcilerin global vitrini ve müşteriyle buluşma noktası olmasını diliyoruz."

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ise şunları kaydetti:

"İş dünyasında bir açık kapanacak. Otomotiv,havacılık, makine imalatı, kalıpçılık, savunma sanayisi gibi bir çok sektöre hizmet ediyoruz. Tamamen ihracata çalışan firmalarımız var, ülkemizde üretildiğini bilmediğimiz nice katma değerli ürünler var. Yeterince tanıtımını yapamadığımızdan yanı başımızdaki üretilen ürünleri ithal ediyor bunun için zaman ve para kaybediyoruz. Yerliara.com çok büyük bir açığı kapatacak bir platform. Ana fabrikalar bu işi yapabilecek firma var mı diye sorarlarken, KOBİ'ler de yapacak iş arayışındalar. Biz de Tezmaksan olarak talaşlı imalat konusunda iş yaptıracaklarla iş yapmak isteyenler benzer bir platformda buluşturacağız. Yaz aylarında faaliyete geçecek parkurda.com ile kapasite israflarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Aynı vizyonda olan yerliara.com gibi platformlar dünyanın gittiği yeni iş modelleridir."

"Yerli üreticiler birlik oldu"

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, yerli üreticilerin birlik olduğunu belirtti. Önder, "Türkiye, uzun vadeli stratejiler ortaya koymalı. Bugünkü global durum lehimize gözükse de bunu kalıcı hale getirmeliyiz. Yerli üreticiler arasındaki bağları güçlendirmeliyiz. Çözüm ortağı olduğumuz ve desteklediğimiz yerliara.com ile bu birliği pekiştirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Yerliara.com'un imalatçılar için yeni bir platform olduğunu dile getirdi. Son dönemde birçok sektörde yerli ürüne doğru kayış olduğunu vurgulayan Ersözlü, özellikle makine sektöründe bunu yakından hissettiklerini anlattı. Ersözlü, BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nda bu değişimi yakından hissettiklerini belirterek, fuara katılan firmaların yüzde 80'inin imalatçı olduğunu, Yerliara.com'un bu noktada imalatçılar için çok önemli bir platform konumunda bulunduğunu aktardı.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu ise "Yerliye ve kaliteye ihtiyaç var. Plastik sektörü, 2020 yılına moralli başladı. Üretimde yüzde 4 artış bekliyoruz. Yerli üretimin gücüne hiç olmadığımız kadar ihtiyaç var. Rakamlarımız da iyi gidiyor. Plastik mamul sektöründe 2019 yılında miktarda yüzde 8,1 artışla 1,4 milyon ton ve değerde yüzde 13,2 yükselişle 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi. 2020 yılında plastik mamul üretiminde miktar bazında yüzde 4 büyüme bekleniyor 2020 yılında makro ekonomideki beklentilere paralel olarak plastik mamul sektöründe üretimin miktar bazında yüzde 4, ithalatın yüzde 1, ihracatın yüzde 5 ve yurt içi tüketimin ise yüzde 4 artacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut şu ifadeleri kullandı:

"KOBİ’ler dijitalleşmek zorunda. Dijitalleşme ve yazılım sektörü global ticaretin en stratejik unsurları hale geldi. Bu konuda gücünü artıran ülkeler hızlı bir ivme ile yükselişe geçiyor. Burada bir diğer önemli unsur şirketlerin yerli yazılım gücüne sahip olması ve küresel ticarette bağımsız bir güce ulaşması gerekir. 2020’de bu yöndeki ivmenin artacağına inanıyoruz. Öte yandan Türkiye de şirketlerde verimi artırmak için de bir motivasyon oluşması gerekiyor. Ne yazık ki şirketlerimiz verimi artırmak için yatırım yapmıyor yeni nesil avantajları şirketlerine taşımıyor. Hala kâğıt kalem ve exel ile devam ediyorlar. Bu da gelecekte daha da sertleşecek olan global rekabette bizleri ciddi ciddi düşündürüyor."

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, karar vericilerin yerli ürünü tercih etmesi gerektiğini vurguladı. İnşaatlarda yerli malzeme kullanılması gerektiğine inandıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü ithal edilen malzemelerin büyük çoğunluğunu zaten kaliteli bir şekilde ülkemizde üretiyoruz. Tamamının da Türkiye'de yapılabileceğine inanıyoruz. Karar vericiler, taşıması zor ve maliyetli olan malzemeyi yerli kullanırken, içine akıl ve performans yüklenen malzemeleri ithal kullanma eğiliminde. İç pazarda da yerli malzemeye duyulacak güvenin artması şart. Mümkün olduğu kadar ihracatın arttığı, ithalatın azaldığı bir dengeyi kurmaya çalışmalıyız. Yerli malı kullanımı başta Kamu Projeleri ve Mega Projeler olmak üzere ne kadar yerlileşirse ve referans kaynağı olursa dış pazarlarda o denli Made In Türkiye algısı güçlenir."

İMES Başkanı Kemal Akar da İMES’teki firmaların Türkiye dahilinde üretimlerini ve kalitelerini ispat etmiş firmalar olduğunu belirtti. Birçoğunun teknoloji ağırlıklı üretim gerçekleştirdiğini aktaran Akar, savunma sanayisine sağlık alanına, otomotiv sektörüne üretim yaptıklarını dile getirdi. Akar, "İnsan vücudunda kullanılan implantları, protezleri üreten, CNC makine ve teknolojik makine üreten otomotiv sanayine ürün ve hizmet sağlayan kuruluşlarımız mevcut." ifadelerini kullandı.

"Yerliara.com ile iş birliğinden mutluyuz"

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi iş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol, Yerliara.com ile iş birliğinden mutlu olduklarını belirtti.

Ağaç işleme makinesi sektörü olarak son 5 yıldır cari açık vermeden ilerlemenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Erol, "2018'de aştığımız 100 milyon dolar barajını 2019 yılında da yakaladık ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 203 olarak gerçekleşti.15 yıl önce ihracatın sadece 9-10 milyon dolar olduğu sektörümüz, yeniliği ve teknoloji devrimlerini benimseyerek Avrupalı rakipleri ile uluslararası arenada rekabet edebilir duruma geldi. Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu bu dönemde ağaç işleme makinesi sektörü olarak teknolojinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, dijital ortamda üyelerimize erişimi kolaylaştırmak ve katkıda bulunmak için yerliara.com ile işbirliği yaptık. Gelinen noktada makine sektörünün en çok arama yapılan kategorilerden biri olması ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

PlusClouds Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Koçak şunları kaydetti:

"Yerlilik sözde kalmamalı.Kendi sanallaştırma teknolojisine sahip tek Türk bulut teknolojileri firması olarak Avrupa’nın önde gelen teknoloji markaları arasında Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olma vizyonuyla faaliyet göstermekteyiz. Bilgi teknolojileri sektöründe bulut ve otomasyon teknolojileri ile tüm departmanların çağa ayak uydurabilmesi, dijital dönüşümün nimetlerinden faydalanabilmesi, maliyetlerini ve dışa bağımlılığını azaltabilmesi için Türkiye’ye yatırım yapıyoruz. 5 trilyon dolarlık bilgi teknolojileri pastasının 2022’de yaklaşık yüzde 40’ının, 2028’de yüzde 80 veya daha fazla oranların bulutla ilişkili olacağı ön görülürken, bulut teknolojileri, yapay zeka ve e-ticaret olmak üzere odaklandığımız üç alan ile pastadan payımızı almayı hedefliyoruz. Yerliara.com da, misyonunu ve vizyonunu bu bilinç etrafında oluşmuş yapıların yerli çözümlere olan mesafelerini ortadan kaldırıyor."

Yerliara.com

KOBİ’leri, yazılım firmalarını ve girişimcileri bir araya getiren “yerliara.com” Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili ürün, yazılım ve girişimci arama motoru ve sosyal medyası olarak dikkati çekiyor. Veri tabanında bugün itibarıyla 15 binden fazla firma ve on binlerce ürün barındıran “yerliara.com” Dijital pazarlamaya farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Yerliara.com’un çözüm ortakları arasında İSO, İTÜ Arı Teknokent, İMSAD, TAYSAD, EVSİD, TİAD ve PAGEV gibi 20’ye yakın güçlü kurum yer alıyor. Yaklaşık 3 yıllık ön hazırlıkla alt yapısını oluşturan ve test yayınlarını tamamlayan “yerliara.com” için geniş kapsamlı saha araştırmaları ve binlerce fazla yüz yüze görüşme yapıldı.

Çok sayıda akademisyen, editör ve araştırmacının katkı sağladığı proje, çözüm ortaklığı noktasında da pek çok organize sanayi bölgesi ve sivil toplum kuruluşundan destek aldı. Lokasyon bazlı arama özelliği de bulunan platform bu yönüyle alanında ilk olacak. “yerliara.com” yerli teknoloji ve girişimcilere ait dataların işlenmesinde yeni nesil bir güce de sahip olacak.

Türkiye’de ciddi bir eksik olarak karşımıza çıkan ürün ve şirket bazındaki yerlilik oranlarının ölçümlenmesi “yerliara.com” sayesinde sağlanacak. Takip edilebilir ve düzenli olarak açıklanan bir endeks oluşturulacak. Bu sayede Türkiye’nin ürün ve sektör bazındaki yerlilik karnesi düzenli olarak incelenebilecek. Farklı dil altyapılarına sahip olan platform, Türk firmalarının ihracatına da katkı sağlamayı hedefliyor.