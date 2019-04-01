İş dünyası reform bekliyor

01 Nisan 2019

Beş yıllık süre için yerel yönetim kadrolarının belirlendiği 31 Mart seçimleri geride kalırken, iş dünyası bundan sonraki seçimsiz dönemde Türkiye'nin ilk gündem maddesinin ekonomi olması çağrısı yaptı. İş dünyasının temsilcileri ekonominin temellerinin güçlendirilmesi için yapısal reformların derhal hayata geçirilmesi gerektiğini söylediler.

TÜSİAD: Hedef kalıcı çözüm üretmek

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), seçimlerin de geride kalmasıyla önümüzdeki seçimsiz dönemin ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için önemli bir fırsat olduğu belirtildi. TÜSİAD açıklamasında, "Yeni Ekonomik Program doğrultusunda sıkı para ve bütçe politikaları ekonomik güven ortamı için öncelik olacak" dedi ve şöyle devam edildi: "Yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm temel alanlardaki yapısal reformlarda hızla ilerlemeli. Yeni reform döneminde öncelikli hedefimiz ekonomik sorunlarımıza kalıcı çözümler üretmek olmalı."

TOBB: Türkiye'nin gündemi ekonomi olmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz" ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonominin temellerini daha güçlendirecek yapısal reformları arka arkaya hayata geçirebileceğimiz bu dönem, ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor."

TÜRKONFED: Yerel yönetimler kilit aktör

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yerel yönetimlerin bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biri olduğunu bildirdi. Turan, "TÜRKONFED olarak, bölgeler arası gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayacağına inanıyoruz" dedi.

İTO: Yapısal reform dönemi ilan edilmeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, "Hükümetimizin önümüzdeki 4.5 yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz" diye konuştu. Avdagiç, seçimlerin geride kalmasıyla, yapısal reform takviminin istikrarlı ve kesintisiz şekilde işlemesi için büyük bir fırsat yakalandığına işaret etti. Avdagiç, sandıktan çıkan her belediye başkanının, ticaretin ve üretimin önünü açan projelerle hizmet etmesini dilediklerini kaydetti

MÜSİAD: Büyüme trendi ortak gaye olmalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Seçimler sonunda hedefimiz ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olmalı. 4.5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalı."

YASED: İş ve yatırım ortamına odaklanalım

Seçim süreci geride kalırken, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) olarak dileğimiz, ülkemizin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak ekonomiye ve iş ve yatırım ortamının ilerlemesine odaklanması ve bunu sağlayacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesidir. Bu doğrultuda da yerel yöneticilerimizin seçildikleri bölgelerde, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımların arttırılması hedefi ile önemli çalışmalara imza atmalarını diliyoruz. Bu yaklaşımın tüm siyasi partiler tarafından ortak olarak benimsenmesinin önemine inanıyoruz.

DEİK: Daha çok çalışma zamanı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak, "Önümüzde 4.5 yıllık kesintisiz ve seçimsiz bir dönem bizi bekliyor. Bundan sonra önemli olan; daha çok çalışmak, daha çok üretmek, istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümek" dedi. Türkiye'nin seçimlerinin ardından ekonomi alanındaki yapısal reformların da hızlanacağı bir döneme gireceğini vurgulayan Olpak, şunları söyledi: "Yapısal reformların ekonomimize ivme katmasını bekliyoruz. Böylelikle, ülkemizin sürdürülebilir büyümeye hız kesmeden devam edebilmesi için kırılganlıktan uzak ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşacağını düşünüyoruz."