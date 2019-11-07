İş dünyası rekabetçiliğin yeni kodlarını masaya yatırdı

07 Kasım 2019

Osman KILIÇ

SEDEFED tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Rekabet Kongresi’nde ekonomik ve dijital gelişmeler ışığında sektörel rekabetçilik politikaları ele alındı. İş dünyası, kamu kesimi, akademisyenler ve STK'ların katılımıyla gerçekleşen kongrede, dijitalleşme çerçevesinde rekabetçiliğin yeni kodları masaya yatırıldı. TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve SEDEFED Başkanı Ali Avcı’nın konuşmalarıyla başlayan kongrede rekabetçilik için ekonomide dayanıklılık, verimlilik ve değer yaratmanın detayları konuşuldu.

Ekonomi ve politika alanındaki dengeler artık daha az öngörülebilir olduğunu aktaran TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Bu süreç rekabetin temellerini oluşturan taşları da yerinden oynattı. Yeni dünya düzeninde ülkeler ve şirketler arasındaki rekabet dinamikleri artık geleneksel yöntemlerle korunamıyor. Ekonominin tüm aktörleri için dinamo işlevini hala sanayi sektörü görüyor" dedi. Dijitale üreten ve tüketen konumda olan sanayinin dijital dönüşümde kritik önemde olduğunu vurgulayan Kaslowski, "Bu nedenle kapasite geliştirmeye, tecrübe paylaşımına, sağlıklı stratejik planlamaya katkı sağlayacak programlar yürütüyoruz" diye konuştu.

Rekabete, rekabet öncesi işbirliği ile hazırlanma kültürünü geliştirmek gerektiğini bildiren Kaslowski, "Dijital teknoloji çözümleriyle rekabet gücünü artıran örnekleri çoğaltmalıyız" şeklinde konuştu. Bundan 10 yıl önce küresel arenada olmayan ülkelerin dijitali zamanında yakaladığı için marka olabildiğini söyleyen Kaslowski, "Bizim de Türkiye olarak fırsatları ve riskleri doğru analiz ederek harekete geçmekten başka bir alternatifimiz yok" dedi.

"Ülkemizin başarısı rekabetçilikten geçiyor"



Türkiye'nin başarısının ekonominin rekabetçilik gücünden geçtiğini vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, "Stratejik sektörlerimizi, çağın gerektirdiği bilgi-birikim ve teknoloji ile donatırken, finansmana erişimden ihracata KOBİ’lerimizin kapasitelerini de geliştirmeliyiz" dedi. Rekabetçilik gücünün artırılması için sanayi odaklı, kalkınma ve üretim odaklı yeni bir hikâye gerektiğini ifade eden Turan, Bu hikâyenin topluma, ekonomiye, uluslararası yatırımcılara ve piyasalara güven verebilmesi için de ülkemizin; Orta Gelir-Orta Demokrasi ve Orta Eğitim Tuzaklarından kurtulunması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. Ekonomilerini dönüştüren ülkelerin rekabetçilik de öne geçtiğini söyleyen Turan, "Kaybedecek bir saniyemiz dahi yok" şeklinde konuştu. KOBİ’lerin risklerini yeni bir iklim gerçeğinde yönetmesi gerektiğini bildiren Turan, "Dayanıklılık konusunun, rekabetçilikte yeni dönemin önemli kodlarından biri olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Rekabetçilikte alışılagelmiş büyüme modelleri geçerli değil"



Dünyada küresel rekabetçilik ve bölgesel kalkınmada sistemin değiştiğini ve alışılagelmiş büyüme modellerinin geçerli olmadığını aktaran SEDEFED Başkanı Ali Avcı, "Artık rekabetçilik ve kalkınma liginde, ülkelerin yanı sıra kentler, coğrafi bölgeler, sektörler ve şirketler; ülkelerinin rekabetçilik ve marka gücünü artırmak için kıyasıya mücadele içindeler" dedi. Türkiye’de sektörlerin büyümesinin inovasyonla, doğru yatırımlarla ve veri temelli yaklaşımlarla mümkün olacağını dile getiren Avcı, "Ekonomimizin, teknoloji odağında değişen pazar koşullarında yükselmesi; öngörülebilir bir iş ortamı oluşturmaktan, istikrarlı ve dengeli makro politikalardan ve etkin bir tedarik zincirinden geçmektedir" diye konuştu. Avcı şöyle devam etti: "Bu kongrenin de geçmişte olduğu gibi, ekonomimize katma değer yaratmada bizlere rehberlik edeceğine olan inancım tamdır."

"Yöneticiler henüz dijital sisteme hazır değiller"



Gazeteci Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Özel Sektörde Dijitalleşme, İnovasyon ve Ar-Ge’ye Güncel Bir Bakış" adlı panelde yöneticiler dijital dönüşüm süreçlerindeki tecrübelerini anlattılar. Koç Holding Dijital Dönüşüm Lideri Murat Ardaç, "Yöneticiler henüz dijital sisteme hazır değiller, bir an önce geliştirilmelidir" şeklinde konuştu. Tüm yöneticilerimiz dünyanın teknoloji merkezlerine götürdüklerini bildiren Ardaç, Orada gördüklerinde inanıyorlar. Bu aşamada eğitim çok önemlidir" dedi. Veriyi en büyük kazanç kaynağı yaptıklarını kaydeden Ardaç, "Koç Sistem'e ek olarak Koç Dijital'i de kurduk" diye konuştu. Reeder kurucusu Sezen Sungur Saral, "Reeder firmasını 2009 yılında Türkiye'ye e-kitap satmak için kurduk. 2018 yılına kadar üretimimiz Çin'deydi, Türkiye'ye fabrika kurduk" dedi. Türkiye'nin tek yerli cep telefonu üreticisi olduklarını aktaran Saral, "Halihazırda belli başlı sektörlerdeki firmalara kurumsal çözümler de sunabiliyoruz" diye konuştu. Hemen her sektörden firmaların müşteri portföylerinde yer aldığını aktaran Chain&Chain Technologies Kurucu Ortak Cüneyt Yetgin, "Blokzincir teknolojisi ile hareket edilirse yüzde 14.3 tasarruf elde edilebiliyor" dedi.