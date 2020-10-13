İş dünyası: Suudi Arabistan ve Fas yanlışlarından dönmeli

13 Ekim 2020

Aralarında TOBB, TÜSİAD ve TİM’in de bulunduğu 8 STK’nın Suudi Arabistan’a yaptığı çağrının ardından iş dünyasını temsil eden diğer kuruluşlardan da açıklamalar geliyor.

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Hasan Hüseyin Bayram, Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud ve Suudi yetkililerce duyurulan Türk mallarını boykot ve Faslı yetkililerce alınan bin 200 Türk menşeli ürüne vergi zammı uygulamasının Türkiye ile birlikte iki ülkenin de zararına olacağını belirtti. Bayram, ortak dini ve tarihi geçmişimiz olan iki ülkenin gayriresmi boykot kararlarının tarihsel bağlar üzerine kurulu karşılıklı işbirliği politikaları ile yıllardır yürütülen ticari dostluklara zarar vereceğini söyledi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin de, Suudi Arabistan’dan gelen gayri resmi boykot kararı ve Fas’ın bin 200 Türk menşeli ürüne uyguladığı vergi artırımının ikili ilişkilere zarar verecek hatalı kararlar olduğunu belirtti. Engin, “Bu durum bölgeye ihracat yapan ve yatırımları olan Türk firmalarını zora sokarak, devam etmesi halinde belki de pazardan çekilmelerine neden olacaktır. İki ülke arasındaki ikili ilişkilerle birlikte Fas ekonomisine ve istihdamına da zarar verecek olan bu yanlıştan bir an önce dönülmesi Fas’ın faydasına olacaktır. Firmaları her zaman yeni pazarlar bulabilecek şekilde ürettikleri ürünlerle dünyaya kendilerini kanıtlamıştır. Umuyorum ki bu sorun iki ülkenin de lehine olacak şekilde çözüme kavuşturulacaktır” dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistanlı yetkililerce yapılan Türk ürünlerine yönelik boykot çağrılarının çifte standart örneği olduğunu belirterek, iki ülke için de zarar doğuracağını belirtti.

Suud boykotuna Fas vergisi eklendi