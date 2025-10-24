İş dünyası TCMB'nin reeskont kredisi kararını değerlendirdi: Doğru zamanda atılmış bir adım

İş dünyası temsilcileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) reeskont kredilerinin günlük limitlerini artırmasına ilişkin açıklama yayımladı.

TCMB,1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükselttiğini duyurdu.

Söz konusu karara ilişkin, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin politika faiz indirimi ile başlayan ve bugün reeskont limit artışı ile devam eden süreci piyasaları ve ihracatçıyı rahatlatacak girişimler olarak gördüklerini belirtti.

Avdagiç, ihracat reeskont kredilerinin günlük limitlerinin 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltilmesinin ihracatçı KOBİ'lerin nakit yönetimini destekleyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracatçı firmalar için finansman kapasitesinin artırılmasını, doğru zamanda atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz. Reeskont limit artışı, özellikle ihracatçı KOBİ'lerin döviz kazandırıcı yatırımlarını finanse etmelerine katkı verecek. İhracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik 'selektif' kredi mekanizmasını, Türkiye'nin 2026 yılı 282 milyar dolarlık ihracat hedefi için değerli bulduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Diğer yandan enflasyon ile döviz kuru arasındaki korelasyonun sürekliliğinin sağlanması, önümüzdeki dönemde belirlenen hedeflere ulaşabilmemiz büyük önem arz etmektedir."

"Olumlu ve destekleyici bir adım"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da söz konusu adımın iş dünyası için olumlu ve destekleyici bir adım olduğunu ifade etti.

Yazılı açıklamada bulunan Aydın, bu hamlenin, ihracatçı firmaların finansmana erişimini güçlendirerek reel sektörün likidite ihtiyacını karşılamayı hedeflediğini belirtti. Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara sağlanan kredilerin hacmini genişletecek bu karar hiç şüphesiz piyasa koşullarını, reel sektörden gelen talepleri ve mevcut kredi kullanım eğilimlerini dikkate alarak gerçekleştirilmiştir. Uzun bir zamandır ihracatçı firmalarımızın artan finansman ihtiyaçları doğrultusunda bu limit artışının gerekli olduğunu belirtiyorduk. Bu karar, çağrımızı karşılayan bir karar olmuştur. Gayemiz uluslararası ticarette rekabet gücümüzü artırmak, ülkemizin refah seviyesine daha çok katkı sunmak. Yapılan bu hamle ihracatı ve döviz girdisini teşvik etme hedefleri doğrultusunda atılmış stratejik bir hamledir."