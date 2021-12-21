İş dünyası tedbirleri 'olumlu' karşıladı

İş dünyası temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirlere yönelik olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istikrara yönelik tedbirleri olumlu karşıladıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İş dünyamızın piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşılıyoruz. Alınan kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına katkı vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İTO ve ATO'dan fiyatlara güncelleme çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de hükümetin yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri devreye almasının iş dünyası için memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, “Bu kritik dönemde iş dünyası olarak tüm gücümüzle hükümetimizin ve yeni ekonomik modelimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tedbirler sonucunda göreceğiz ki başaran Türkiye olacak, kazanan milletimiz olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Üyelerine çağrıda bulanan Avdagiç, “Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran ise ATO üyelerine ve reel sektöre seslenerek "Mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı revize edelim" açıklamasında bulundu.

Gülle: İhracatın artışını destekleyecek önemli bir gelişme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Açıklanan tedbir paketleri sayesinde Türk lirası adil değerini kısa zamanda bulacak ve istikrarlı bir seviyede işlem görecektir. Dolayısıyla, bu, ihracatın sürdürülebilir artışını destekleyecek önemli bir gelişme olmuştur." ifadelerini kullandı.

TL'nin istikrar kazanmasına yönelik açıklamaları memnuniyetle takip ettiklerini ve atılan adımları desteklediklerini kaydeden Gülle, "Bu hamleyle hem vatandaşlarımızda hem firmalarımızda oluşabilecek güven sorunu çözülmüş olacak." ifadesini kullandı.

Gülle, ihracatçılara, TL'nin istikrarına yönelik atılan adımları desteklemeleri çağrısında bulunarak, "Tüm ihracatçılarımızı ve vatandaşlarımızı, açıklanan yeni tedbirler kapsamında son derece cazip hale gelen TL yatırım araçlarını kullanmaya davet ediyorum.Bu tedbirler sayesinde, ihracatın sürekliliği ve sürdürülebilir artışı devlet garantisi altına alınmıştır." şeklinde konuştu.

Özdebir: Döviz taleplerini azaltacı etki yaratacak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, dövize endeksli Türk Lirası mevduatı sistemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Piyasadaki döviz taleplerini azaltacak bir etki yaratacağı aşikar." ifadesini kullandı.

Varlıklarını koruma endişesi içinde olan insanların, tekrar piyasadan döviz alıp onu muhafaza etmeye uğraşmasına gerek kalmadığını belirten Özdebir, "İnsanlar böylece hem faiz getirisini garanti etmiş hem de kur farkından zarar görmelerinin önüne geçilmiş olacak. Bu anlamda piyasadaki döviz taleplerini azaltacak bir etki yaratacağı aşikar. Bunun sonuçlarını da dün geceden itibaren görmeye başladık." diye konuştu.

“Üretici ve tüketici fiyatları aşağı yönlü revize edilmeli”

Türkiye'nin böylesi spekülatif kur artışlarını hak etmediğini belirten Özdebir, şunları kaydetti: "İşin normalleşmeye başlamasıyla özellikle üretici ve sonra tüketici fiyatlarının aşağı yönlü revize edilmesi gerekecek. Bu tabi zaman alacaktır. Çünkü insanlar bu sistemi test edecektir. Bunun sonucunda ikna oldukları takdirde, yeni girdileri yeni fiyatlarla oluşturdukça kur fiyatlarını da aşağı yöne çekeceklerdir. Özellikle son günlerdeki spekülatif kur artışlarından kaynaklanan fiyat artışlarındaki köpüğün alınması ve oradaki haksız kazançların geri döndürülmesi, fiyatların aşağı çekilmesi de ticaretin etik kuralları gereği olmazsa olmazdır.”