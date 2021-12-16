İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan iş dünya temsilcileri, artışın beklentileri karşıladığına dikkat çekildi.

Twitter hesabından, bugün açıklanan asgari ücrete ilişkin paylaşım yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkenin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını beklediklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, paylaşımında “4.253 TL net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının Gelir ve Damga Vergisi’nden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle:

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın çalışanlarımızın enflasyon karşısındaki kayıplarını nispeten telafi edeceğine inandıklarını söyleyen Gülle, “Aynı zamanda asgari ücretten alınan gelir vergisiyle damga vergisinin kaldırılması da işveren üzerindeki maliyet yükünü rahatlatacaktır. İşveren olmazsa çalışan, çalışan olmazsa da işveren olmaz. Alınan kararla birlikte, iki paydaşın da çıkarları gözetilmiştir. İş dünyamıza ve çalışanlarımıza tekrardan hayırlı olmasını dileriz.” diye konuştu.

DEİK Başkanı Nail Olpak:

İş dünyamız da dahil olmak üzere, yüksek enflasyonun olduğu bir ortamı hiçbirimiz istemeyiz. Ancak tüm dinamikleriyle değerlendirdiğimizde, bundan en çok zarar gören kesimin ücretli çalışanlar ve ücretli çalışanlar arasında da asgari ücretle çalışanlarımız olduğunu görüyoruz. Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz. Gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılması da aslında asgari ücret alan çalışanlarımıza verilen değerin bir göstergesi olup, bu yolla işverenin yükünü de önemli ölçüde azaltmıştır.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı:

Yeni asgari ücretteki artış oranının geçtiğimiz seneye göre getireceği ilave maliyetin azaltılması hususunda, Damga Vergisi ve Gelir Vergisini kaldırarak işverenin yükünü 450 TL azaltılması; iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. MÜSİAD olarak görüşümüz; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanmasının, imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağı yönündedir.

TÜRKONFED:

Yüzde 50’lik bir artışla Asgari Geçim İndirimi de dahil olmak üzere 4.250 TL olarak açıklanan asgari ücret, aslında gerçek enflasyon ile halkın enflasyonunun birbirini tutmadığını da göstermiştir. Diğer taraftan 2022 yılı içinde enflasyonun ne olacağını, hayat şartlarının nasıl değişeceğini kestirmemiz mümkün değildir. Bu nedenle asgari ücrette yıl içinde de ayarlama yapılması gerekebilecektir. Gelir ve damga vergisi alınmayacak olsa da hala asgari ücretin üzerindeki vergi yükü yüksektir. Bu vergilerin de kaldırılması direkt olarak çalışana yansıyacaktır. Ayrıca bölgesel asgari ücret uygulaması da masaya yatırılabilir.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

Asgari ücret artışı, çalışanlarımız ile iş dünyamıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı rakam, beklentilere cevap vermiştir. Çalışan kesimin enflasyona ezdirilmemesi ve emeğinin korunması üretimin ve sosyal barışın temel ilkesidir. Hükümetimiz asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırarak, hem işçi hem işveren kesimine destek verdi. Bu süreçte İstanbul Ticaret Odası olarak gündeme getirdiğimiz asgari ücretin üzerindeki yüklerin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Asgari ücrete uygulanacak gelir vergisi ve damga vergisi muafiyetinin tüm ücretlere uygulanması, ayrıca SGK üst limitinin (asgari ücrete değil) TÜFE'ye bağlı olarak artırılması, tüm ücretlileri ve kayıt içi çalışan şirketleri koruyacak uygulamalar olacaktır.

TGSD Başkanı Ramazan Kaya:

4 bin 250 TL’lik asgari ücret kararını olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. Biz de giyim sanayicileri olarak beklentimiz 4 bin TL’nin üzeri idi. Hem işveren hem de işçi açısından her kesimi rahatlatacak bir cevap olarak değerlendiriyoruz sonucu. Burada önemli olan konulardan biri de işveren yükü ile ilgili kısımdı. Açıklanan kararda yüzde 152’lik paya sahip olan gelir vergisi ve damga vergisi yükü işverenden kalktı. Şahsen 5 bin kişi çalıştıran bir işletme olarak oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum bu kararı.

TMB Başkanı Erdal Eren:

4 bin TL civarında bekliyorduk. Mevut haliyle işverene maliyeti 5 bin 500 TL oldu. Kur, enflasyon ve piyasa koşullarına baktığımızda dar gelirlinin ihtiyaç duyduğu bir oran. Umarım, bundan sonraki süreçte fiyat artışını tetikleyen konularda önlemler alınır. Dolayısıyla bu artış sektörde işten çıkarmalara neden olmaz.

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan:

Asgari ücret olması gereken bir seviyeye geldi. Sektörümüzde de büyük firmalar çalışanlarına asgari ücretin üzerinde maaş ödemesi yapıyordu zaten. Küçük şirketler için ilk başta maliyetler zorlayıcı olabilir ama zamanla ekonominin dengeye oturmasıyla bu durum atlatılır. Tüm çalışanlara hayırlı olsun.

TÜRES Başkanı Ramazan Kaya:

Emek yoğun bir sektör olarak memnunuz bu karardan. Maliye Bakanımız da bizim yüksek istişare kurulu üyemiz aynı zamanda. Kendilerine de bu görüşümüzü iletmiştik. Talebimiz ve isteğimiz büyük oranda yerine gelmiş oldu. Bizim tabirimiz ile ne şiş yandı ne kebap.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç:

Bu artışı doğru buluyorum. Kamu şu anda gelir ve damga vergisiyle destek oldu. Bir de çalışan üzerindeki vergi dilimleri tabana sağlıklı yayılırsa kayıt dışılık oluşmaz haksız rekabet engelleneceği için işten çıkarma da olmaz.

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı:

Bu artışlar işçinin huzur anlamında iyi oldu. Mobilya açısından belki iç pazarda birkaç ay için daralmaya neden olabilir. Ancak ihracat yaptığımız için bir sorun olmaz. Zaten şu anda kriz diye bir şey yok, sadece devalüasyon var. Dolayısıyla sektörümüz eleman çıkarmaz, önümüz açık.

MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır:

2022 için ilan edilen asgari ücret oranını olumlu değerlendirirken, gelir vergisi ve damga vergisinden muafiyetin işvereni destekler nitelikte olduğunu görüyoruz. Ancak, sektörümüzdeki yoğunluğu bakımından, asgari ücret üzerindeki çalışanlara yansıyabilecek muafiyetleri de faydalı görmekteyiz"

TKSD Başkanı Haluk Erceber:

Olumlu bir artış oldu ancak son bir aydaki yüksek enflasyon artışları göz önüne alındığında çok yetersiz kaldı. Gerek yeni yatırımlar gerekse de sanayi üretimlerinde 2022 de azalma olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle AB'deki üretim ve ekonomik büyümenin 2022 için aşağı yönlü revize edilmesi Türkiye'nin 2022'de ihracat azalmasını işaret ediyor.