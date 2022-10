İş dünyası temsilcilerinden Togg değerlendirmesi

Takip Et

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla törenle bugün açılıyor. Açılış töreni öncesinde açıklamalarda bulunan iş dünyası temsilcileri, Togg’un Türkiye’nin dış ticaretine öneli oranda katma değer sağlayacağına dikkat çekti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, açılışla birlikte 50 yıllık bir rüyanın gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye gibi otomotiv sanayisinde güçlü bir ülkenin artık kendi markasıyla pazarda yer alacağına dikkati çeken Avdagiç, "Bugüne kadar farklı dünya markalarının taşıtlarını üretiyorduk ancak şimdi kendi markamızla kendi taşıtımızı üretir hale geldiğimizin günüdür bugün." ifadesini kullandı.

Avdagiç, şöyle devam etti: "Bugün, Türk otomotiv sanayisinin ve bununla beraber Türk otomotiv tedarik sanayisinin vites yükselttiği bir gün olacaktır. Bu anlamda gerçekten gururluyuz. Bunun bundan sonraki çok önemli hamlelerin de ilk adımı olacağını ifade etmek istiyorum. Çünkü, artık buzdan tavanları kırdık, bundan sonra çok daha fazla Türk markasının bu süreci takip edeceğini ve dünya pazarını daha etkili ele alacağını inanıyoruz."

Asmalı: Bataryasından bütün ünitelerine kadar çok önemli marka

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, çok anlamlı bir günde anlamlı bir açılışa ve tarihi ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Türk insanının ev ve otomobil almaya çok meraklı olduğunu ifade eden Asmalı, "Otomobil alımı nedeniyle yurt dışına ciddi paralar ödüyoruz ve bu durum cari açık oluşturuyor. Bu manada Türkiye'nin dış ticaretine çok büyük bir katma değer sağlayacak. Lokasyon olarak da çok önemli bir konumda. Çünkü Bursa birçok otomotiv markasının da lisanslı üretiminin yapıldığı bir yer. Maalesef kendi adımıza ilk otomobil markasına burada sahip olacağız. Bazılarının dediği gibi, 'tasarımı, üretimi, birçok hakları yurt dışından, burada montajı yapılıyor'. Hayır öyle değil. Yüzde 70'e yakın yerlilik oranı var. Hatta ileride inşallah elektrikli motoru da burada üretilecek. Artı bu otomotivin devamı olan en önemli parçalardan biri yerli ve milli batarya da burada üretilecek. Hemen bu tesisin yanında onun da çalışmaları devam ediyor. Bataryası da burada üretilecek. Dolayısıyla bataryasından bütün ünitelerine kadar burada üretilen ve burada tasarlanan çok önemli bir marka.”

İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye için önemli bir atılım

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, Togg'u "Türkiye için önemli bir atılım" olarak nitelendirerek, “Türkiye'nin sanayisinin ve özellikle teknolojik ekosistemin gelişimi noktasında bugün sadece bir otomobil fabrikası değil, otomobil fabrikasını teknolojiyle besleyen ve onun arkasında birçok fikri ve inovasyonu hayata geçirebilecek olan bir iklimin adeta merkezinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Togg'un Türkiye'ye sağlayacağı katkılara dikkat çeken Bahçıvan, "Bir hayalle başlayan ama hayalden projeye, projeden yatırıma ve üretime dönüşen bu yolculuk, bundan sonraki süreçte de inşallah pazar alanında ve bu ürünü besleyen birçok farklı konuda Türk sanayisinin ve Türk teknolojisinin gelecek yolculuğunda, çok önemli ve değerli fikirleri ve birikimleri hayata geçirme noktasında ciddi anlamda katkılar sağlayacak bir yolculuğun başlangıcı olacak." dedi.

"Çok sayıda Türk sanayi kuruluşunun katkısı var"

Togg'da çok sayıda Türk sanayi kuruluşunun, iş gücünün, kaliteli birikim ve Ar-Ge'nin katkısı olduğunu belirten Bahçıvan, şunları kaydetti: "(Bunların) Çorbada tuzu da, biberi de, mercimeği de her şeyi var. Zaten otomotiv sanayisinde Türkiye yıllardan beri çok başarılı işler yapıyor. İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla bugüne kadar elde etmiş olduğu konvansiyonel tecrübeyi bu yeni nesil teknolojide de bu değişime çok güçlü şekilde uyum sağlayarak elde edecektir. Yani nihayetinde bugün burada bir başarı varsa bu bir ekip çalışmasıdır. Tabii tedarikçilerin de bu otomobilin yapılmasında ciddi desteği ve katkısı var."

BTSO Başkanı Burkay: Teknolojik değişimin adresi olacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Togg'un başta otomotiv sektörü, otonom sürüşü, elektrikli araçlar gibi teknolojik değişimin de adresi olacağını söyledi.

Bu yatırımın ve açılışın hem ülkeye hem otomotiv sektörüne hem de Türkiye ihracatına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Burkay, şöyle konuştu: "Togg, özellikle başta otomotiv sektörü, otonom sürüşü, elektrikli araçlar gibi teknolojik değişimin de adresi olacak. Bu yatırım ve bu teknolojik değişimin başta savunma sanayi, havacılık, bilişim sektörü olmak üzere birçok sektörü de ciddi anlamda destekleyecek. Togg hem yerli hem Bursalı.”

Aydın: Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacak

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin yerli otomobili Togg’un da Türkiye Yüzyılı vizyonun bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Togg Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacaktır. Uluslararası arenada Türkiye’nin vitrin ürünlerinden olacağı gibi beraberinde otomotiv yan sanayine bağlı birçok sektöre de büyük canlılık katacaktır. Ülke ekonomimize doğrudan para girişi sağlayabileceği gibi cari açığa ve istihdama da katkıları olacaktır. Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Dünyadaki otomobil üreticilerinin yatırım planlamalarına baktığımızda gelecek 10 yılda 300 milyar dolar kadar yatırım bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. Küresel güç olmak istiyorsak bu pazarda kendi yerli otomobilimiz ile biz de olmalıyız. Togg üstün teknolojisi ile bu pazarda yerinde bulacaktır. Ülke genelinde olduğu gibi Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Türk cumhuriyetlerinde tutulacağını özellikle düşünmekteyiz. Bunun yanı sıra bu pazarda mobilite sistemi yaygınlaşıyor. Çok önemli ve karlı bir sistem oluyor. Önümüzdeki süreçte mobilitede karlılık oranları yüzde 40'lara varacak. Bu nedenle bu sektöre de çok büyük katkı sağlayacak ve karlılık sağlayacak. Bu nedenlerle Togg ülkemiz adına artıları ile gelen son yılların en büyük projesi.”

Olpak: Elektriklide pazar şartları yeni yeni gelişiyor, biz bu süreci yakaladık

Togg'un Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olduğunu ifade eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Klasik otomobillerle ilgili süreci hepimiz biliyoruz. Elektrikli otomobilde pazar şartları ve teknolojisi yeni yeni gelişiyor. Biz, böyle bir dönemde bu süreci gerçekten yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş'ın "Togg'u lütfen elektrikli otomobil olarak ifade etmeyin, bu bir mobilite ekosistemdir." dediğini aktaran Olpak, "Yani içerisinde mobilitenin, teknolojinin her yönüyle olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu anlamda heyecan verici. Elbette böyle bir araçta teknik özellikler, albeni, görselliği ve fiyatını bekleriz. Görselliği ve albenisinde gerçekten tam not alıyor, yapanların, buraya kadar getirenlerin ellerine sağlık." diye konuştu. Togg'un teknolojisiyle de tam not aldığını ifade eden Olpak, fiyat konusunda da rekabetçi olacağına işaret etti.