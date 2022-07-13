İş dünyası, Türkiye - BAE Yatırım Çalıştayı’nda buluştu

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) üç bakan ve CEO'ların yatırım imkanlarını somutlaştırmak üzere Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde düzenlenen yatırım çalıştayında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

Çalıştayın ardından TİM Başkanı Mustafa Gültepe toplantının detaylarına ilişkin bilgi verdi. BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişine atıfta bulunan Gültepe, bu çerçevede bugün gerçekleştirilen görüşmelerin iki ülke açısından önemli olduğunu söyledi.

Gültepe, devamında şunları kaydetti: “Çalıştaya Türkiye'den katılan çok sektör var, onların tarafından da ağırlıklı enerji ve dijitalleşme konularında daha fazla iş yapma ve yatırım yapma noktalarında görüşmeler yapıldı. Her sektör kendini anlattı, iş birlikleri ele alındı. Özellikle BAE bakanı bundan sonraki yatırım ve çalışmalarda çok daha iyi iş birliği yapacağını, bu toplantıları rutin haline getireceklerini aktardı. Türkiye ile BAE'nin ilişkilerinin karşılıklı artacağı ve ihracat hacminin, karşılıklı alım ve satımların daha yukarı çıkma noktasında iş birliği yapıldı. Bundan sonra bu çalıştaylar devam ederse, şu an da 5-5,5 milyar dolar olan ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmamak elde değil.”

“Yatırım için alakadar oldukları değişik sektörler var”

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, iki ülkeden bakanların katılımıyla düzenlenen toplantının, iki ülke arasındaki iş fırsatları, yenilikçi teknolojiler ve potansiyel yatırım alanları, sanayi 4.0 dahil çok sayıda alanı kapsadığını dile getirdi.

Kibar, "BAE bakanı 10 milyar dolarlık Türkiye'de yatırıma yönelik bütçe ayırdıklarını söylediler. Alakadar oldukları değişik sektörler var. Önümüzdeki süreçlerde ikili müzakerelerde bir takım fırsatların ortaya çıkacağını düşünüyorum." dedi.

"BAE bölge olarak önemli"

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, işbirliğinin her zaman çok faydalı olduğunu belirterek, çalıştayda Türkiye'nin endüstrisini temsil eden katılımcıların yer aldığı bilgisini verdi.

BAE'nin bölge olarak dünya ticaretinde önemli olduğunu aktaran Okyay, "Türkiye gibi enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkenin mutlaka daha derin ilişkiler kurup, fırsatları değerlendirmesi gerek.

Özellikle yeni dönemde, yenilenebilir enerji gibi fırsatları birlikte yapabilmek önemli olabilir. Türkiye'de de cari açık nedeniyle yapmak istediğimiz bir takım dönüşümler var, bunlar da büyük projeler ve finansman istiyor. İlgi olursa oralarda da birlikte çalışılabilir. Toplantıda karşılıklı ilişkiler üzerinde görüşler beyan edildi." ifadelerini kullandı. Okyay, ikili görüşmelerde de firma özelinde konuların ele alınacağını söyledi.

“Yeni bir dönemin başladığını teyit eden bir görüşme oldu”

Getir Kurucusu Nazım Salur, çalıştaya ilişkin, “İki ülke arasında yeni bir dönemin başladığını teyit eden bir görüşme oldu. Ciddi bir BAE delegasyonunun Türkiye'de değişik alanlarda yatırım iştahının olduğunu, Türk iş insanları gördü. Bir çok değişik sektörden firma buradaydı. Buradaki prosedürel bir görüşmeden ziyade sıcak bir görüşme olarak geçti. Bunların meyvesini önümüzdeki günlerde, aylarda alacağımızı düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.