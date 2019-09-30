İş dünyası yeni ekonomik hedefleri yorumladı

30 Eylül 2019

Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Bakan Albayrak, bu yılki programın ana temasını 'Değişim Başlıyor' olarak açıkladı.

İşte iş dünyasının ilk değerlendirmelerinde öne çıkan satırlar...

*TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Programda ekonomideki hassasiyetleri dikkate alınmış. Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritası ve yeni bir ekonomik model hazırlandı. Yeniden yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektöre heyecan ve moral veriyor. Planlanan adımların ekonomide bir sıçrama tahtası işlevi göreceğini, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz.

*TİM Başkanı İsmail Gülle: Ekonomimizin sahip olduğu güçlü bağışıklık sistemi ve ekonomi yönetiminin etkin, isabetli tedbirleri ile 2 yıl süreceği öngörülen dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması ve ekonomide değişimin başlaması çok önemli. 'Değişim Başlıyor' teması ihracatta başlattığımız değişime uygun. Program'da ihracat kelimesinin 44 kez geçmesinin öneminin farkındayız.

*DEİK Başkanı Nail Olpak: Geçtiğimiz yıl açıklanan YEP’te hedeflenen; 2019 yılı enflasyonun yüzde 12 olarak beklenenden daha olumlu öngörülmesi, cari açıkla mücadelede elde edilen önemli başarı ve yılsonu için makul bir pozitif büyüme beklentisi, bir yıl gibi kısa sürede doğru adımlarla doğru eylemlerinin hayata geçirildiğini gösteriyor. Biz de DEİK olarak, değişim için tüm gücümüzle daha fazla sahada olmaya devam edeceğiz.

*TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Esnaf camiası olarak YEP’e destek ve güvenimiz tam. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi ödemesi için dolaylı vergilerin oranının azaltılması, gelir üzerinden alınan vergilerde de reform yapılması gerek. Hedeflenen oranlar tutturulabilirse, 2022'de Türkiye ekonomisi orta gelir tuzağından çıkarak gelişmiş ülkeler sınıfında anılan bir ülke olacaktır.

*İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Orta vade için olumlu ve makul bir çerçeve ortaya konuldu. Bu bağlamda YEP 2019’da vurgulanan ‘değişim başlıyor’ temasına ekonomideki aktörlerin hep birlikte imza atmasını önemsiyoruz. Sayın Bakan Albayrak’ın dikkat çektiği gibi, kredi kanallarının yeniden açılması firmalarımız için kritik öneme sahiptir.

*İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: YEP’in en önemli tarafı, sanayiciler olarak her zaman savuna geldiğimiz finansal istikrarın temelini oluşturan enflasyonla mücadele ve orta vadede tek haneli rakamın hedeflenmesidir. Reel sektör olarak bizlerin de desteğiyle nitelikli bir büyüme eşliğinde ekonomimizin kalıcı ve sürdürülebilir bir dengeye kavuşacağına inanıyoruz.

*İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: Mevcut küresel koşullar altında birçok ülke önünü bile göremiyorken, ülkemizin geleceği planlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kısa vadede piyasalarımızı iyileştirecek faiz indirimleri, konut kredilerinin yeniden yapılandırılması gibi aksiyon planlarının alınmasını ve ekonomideki her iyileşmenin vatandaşlarımıza yansıtılmasını takdirle karşılıyoruz.

*Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: YEP Türkiye’yi 100’üncü yılında yeni hedeflerine taşıyacak. Gelecek 3 yılımız için büyüme tercihinin yapıldığını görüyoruz. İthalatı azaltmaya yönelik yerli üretimin desteklenmesinden de memnuniyet duyduk. KOBİ’lerimizin, üreticilerimizin özetle Türkiye ekonomisini sırtlayan reel sektörün desteklenmesi, hedefe daha hızlı koşmamızı sağlayacaktır.

*Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Programda sanayicinin en büyük problemlerinden biri olan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik adımların atılacağı vurgusu çok önemli. Sürdürülebilir bir enflasyon ve faiz düzeyinde Türkiye ekonomisine olan güvenin tesis edilmesi çok dikkat çeken bir konu.

*Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar: Özellikle, 2018 yılından bu yana hem elektrik, hem de doğalgaza gelen zamları artan maliyetler ile birlikte değerlendirildiğinde, YEP’te tespit edilen adımlardan memnuniyet duyduk. Reel sektör temsilcileri olarak, bizler üreterek, istihdam yaratarak ve ihracat gerçekleştirerek ülkemize katkı koymaya devam edeceğiz.

*Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Faizlerin 2020-2022 YEP hedeflerine uyumlu şekilde daha da düşürülmesini bekliyoruz. Türk ekonomisindeki hastalıklı noktaların iyileşmesi ile ekonominin tekrar canlanacağına inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın mesajlarını, “Tünelin ucunda ışık göründü” şeklinde algılıyoruz.

İNTES Başkanı Celal Koloğlu: Enflasyonla mücadele vurgusunu ve enflasyonun yüzde 5’in altına indirilmesi temel hedefini çok önemli buluyoruz. Enflasyon hedeflemesinde kararlı tutum yurt içi ve yurt dışı piyasalara güven verecektir. Konut alanında hayata geçirilecek yatırımlarla inşaat sektörü yeniden ekonomik büyümenin taşıyıcı gücü olacaktır.

İşte ekonomide 3 yıllık hedefler