İş dünyası yeni yatırım teşviklerini değerlendirdi

ASKON Başkanı Aydın, yeni sistemin KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün yatırım iştahını artıracağını belirterek, "Üretim gücümüzü pekiştirecek ve ülkemizin küresel rekabetçiliğine büyük katkı sunacaktır" dedi.

'Sanayi politikalarının güçlü bir yansıması'

Yeni teşvik sisteminin iş dünyası için son derece kıymetli bir adım olduğunu belirten Aydın, "Yatırım kredilerine yönelik 11,5 ile 18,4 puanlık faiz/kâr payı desteği, yatırım tutarının yüzde 20’sine ve 240 milyon TL’ye varan katkılar, öz kaynakla yapılacak makine alımlarına sağlanacak nakdi destekler, üretim odaklı sanayi politikalarının güçlü bir yansımasıdır" dedi.

Küresel rekabetçiliğe katkı sunacak

Desteklerin KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün yatırım iştahını artıracağını, üretim gücünü pekiştirerek ülkenin küresel rekabetçiliğine katkı sunacağını belirten Aydın, "ASKON olarak, yatırımı, üretimi ve milli kalkınmayı önceleyen bu stratejik yaklaşım için Sayın Bakanımıza ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyor; iş dünyası adına memnuniyetimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.