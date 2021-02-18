İş dünyasına göre pandemi öncesi kârlılığa dönüş 2022’de olacak

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY(Ernst & Young), farklı sektörlerden üst düzey yöneticilerin ekonomik görünüme ilişkin beklenti ve yakın vadeli planlarını inceleyen '23. Global Sermaye Güven Barometresi' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

52 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 orta ve büyük ölçekli şirket yöneticisinin görüşünün yer aldığı araştırmaya göre, iş dünyasında pandemi öncesi kârlılık seviyelerine 2022 yılında ulaşılması beklenirken, pandemi sonrası için büyüme planları yapan yöneticiler birleşme-satın alma ve yatırım stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

Kasım 2020 - Ocak 2021 döneminde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları; "finansal hizmetler", "telekomünikasyon", "tüketici ürünleri ve perakende", "teknoloji", "medya ve eğlence", "yaşam bilimleri", "hastane ve sağlık hizmetleri", "otomotiv ve ulaşım", "petrol ve gaz", "enerji", "madencilik ve metal", "ileri imalat", "gayrimenkul", "konaklama ve inşaat" olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirket yöneticilerinin görüşlerini yansıtıyor.

İş dünyası 2020’ye göre daha iyimser

Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 23’ü kârlılığın pandemi öncesi seviyelere 2021 yılında geleceğini öngörürken, yüzde 44’ü pandemi öncesi kârlılık seviyelerine dönüşün 2022 yılında görüleceğini düşünüyor. Söz konusu beklentiler yöneticilerin ekonomik görünüme ilişkin geçen yıla göre daha iyimser bir duruş sergilediğini gösteriyor.

Büyüme fırsatları için en çekici bölge Avrupa

Araştırmaya göre, yöneticiler şirketleri için uluslararası büyüme planları yapıyor. Yöneticilerin yüzde 39’u Avrupa, yüzde 30’u Asya-Pasifik, yüzde 24’ü ise Amerika’nın gelecek 3 yıllık dönemde en büyük büyüme fırsatlarını sunacağını öngörüyor.

2020, yatırım planlarında değişim yılı oldu

Büyüme beklentilerini riske atabilecek faktörlere bakıldığında yöneticilerin yüzde 29’u için pandemi etkileri en büyük tehdidi oluşturmayı sürdürüyor. Değişen küresel ekonomik ortam (yüzde 19) ve iklim değişikliği (yüzde 14) de büyüme karşısındaki diğer önemli tehditler olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte yöneticilerin büyük çoğunluğu (yüzde 81), jeopolitik zorluklar dolayısıyla geçen 12 aylık dönemde stratejik yatırım planlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bu grupta yer alan yöneticilerin yüzde 64’ü planlanan yatırımları erteleme kararı aldıklarını, yüzde 36’sı ise tamamen sonlandırdıklarını ifade ediyor.

Yatırım yoluyla büyüme hedefleniyor

Küresel birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetlerinde 2020 yılının ilk yarısında görülen sert düşüşün ardından, yılın ikinci yarısında toplam işlem değerinde 2,32 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaşılmıştı. Araştırma sonuçları M&A faaliyetlerindeki bu ivmenin gelecek dönemde devam edeceğine işaret ediyor. Yöneticilerin yüzde 59’u gelecek 12 aylık dönemde satın alma yapmayı planladıklarını ifade ederken, bu gruptaki yöneticilerin yüzde 65’i ürün portföyünü genişletmek ve yetkinlikleri geliştirmek amacıyla uluslararası alıma odaklanacaklarını belirtiyor. Finansal hizmetler, telekomünikasyon, teknoloji, otomotiv ve yaşam bilimleri M&A işlemlerinin en çok hız kazanacağı sektörleri oluşturuyor.

"İş dünyası dönüşüm sonrası büyümeye odaklanıyor"

23. Global Sermaye Güven Barometresi araştırmasının sonuçlarını değerlendiren EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, “COVİD-19'un ve beraberinde getirdiği ekonomik şok, çok sayıda şirket için varoluşsal tehditler yarattı. Buna karşın üst düzey yöneticiler dönüşüme odaklanarak stratejilerini yeniden şekillendirdiler ve geniş kapsamlı değişiklikler gerçekleştirdiler. Bu cesur hamleler, büyüme fırsatlarını yakalamaya yönelik 2021 gündemlerinin ve iyimser yaklaşımlarının temelini oluşturuyor. Şirketler, pandemi öncesi performans seviyelerini yeniden yakalamakla birlikte geleceğe dönük gerekli yatırımları gerçekleştirmeyi planlıyor.”