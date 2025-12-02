İş dünyasında başkanlık yarışı erken başladı: İsmail Gülle TiM'e geri mi dönüyor?
2026 ve 2027 yıllarında iş dünyasını seçim yarışı bekliyor. Merak edilen konuların başında mevcut İTO ve İSO başkanlarının karşısına rakip çıkıp çıkmayacağı geliyor. Kulislerde, bir önceki dönem TİM Başkanı olan İsmail Gülle’den de mevcut başkan Mustafa Gültepe’ye rakip olmak için yeniden sahalara ineceği yönünde sinyaller geldiği ifade ediliyor.
Hamit VAROL
hamit.varol@dunya.com
İş dünyasını 2026 ve 2027 yılında yoğun bir seçim takvimi bekliyor. Önümüzdeki yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) çatısı altında yer alan 365 oda ve borsada yapılacak seçimlerle yeni yönetim belirlenecek. Bu seçimlerle birlikte belli olacak TOBB delegeleri 2027 yılında TOBB Başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Ayrıca önümüzdeki yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı 61 birlikte seçim yapılacak. Ardında da seçilen delegeler yeni TİM Başkanı için oy verecek. Ancak gözler, Türkiye’nin en büyük odaları olan İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası ile Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu TOBB seçimlerinde olacak. Tabii TİM Başkanlık seçimleri de merak edilmiyor değil.
İSO’da Bahçıvan ve Dalgakıran yeniden karşı karşıya gelecek
Türkiye’nin en büyük sanayicilerinin üyesi olduğu İSO seçimleriyle konuya başlayalım. 2022 yılında İSO Başkanlığı için yarışan mevcut İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Adnan Dalgakıran’ın önümüzdeki yılsonunda yapılacak İSO seçimlerinde yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Bunun işareti ise İSO’nun son yaptığı Bakü gezisinde ortaya çıktı. Erdal Bahçıvan döneminde düzenlenen yurt içi ve yurt dışı gezilere katılmayan Dalgakıran son Bakü gezisinde ortaya çıktı. Dalgakıran, 3 günlük gezide İSO delegeleriyle gayet samimi bir görüntü verdi. Erdal Bahçıvan tarafı ise seçim konusunda ‘şimdilik’ sessiz kalmayı tercih ediyor. Kasım 2026’da yapılması planlanan seçimlerin Nisan 2026’dan itibaren alevlenmesi bekleniyor.
İTO’da Şekib Avdagiç tek mi?
830 bin üyesi ile Paris’ten sonra Avrupa’nın ikinci büyük odası olan İTO’da da seçimler merak konusu. 2022 yılı sonunda yapılan seçimlerle ikinci kez başkan olan Şekib Avdagiç, 3. dönem için de kolları sıvamış durumda. Yurt dışına yaptığı birkaç ziyarette gazetecilere önümüzdeki yıl ekim ayında yapılacak seçimlerde 3. dönem için aday olacağını açıklayan Avdagiç’in karşısında ‘şimdilik’ rakip yok gözüküyor. ‘Şimdilik’ diye yazıyoruz ancak kulağımıza gelenlere göre bir isim Avdagiç’in karşısına çıkabilir. Biraz daha ileriye gideyim… Bu isim şu anki yönetim kurulu üyeleri arasından olabilir. Bir not ekleyeyim, Avdagiç bir önceki seçimde meclis üyelerinin 184’ünün, rakibi Atilla Bingöl ise 83’ünün oyunu almıştı.
“Gültepe’yi yüzde 100 destekliyoruz”
Seçim yarışları arasında en ama en merak edilen ise TİM başkanlığı seçimi. Haziran 2026’da yapılması beklenen TİM Başkanlığı seçimleri öncesinde TİM’e bağlı birlik seçimleri yapılacak. Mevcut TİM Başkanı Mustafa Gültepe doğal olarak TİM Başkanlığı’na yeniden aday. Şu notu düşelim. Gültepe aynı zamanda İHKİB’in de başkanı. Yeni yapılacak İHKİB başkanlık seçimlerine, iki dönem kuralı nedeniyle katılamayacak. Bu yüzden İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan İHKİB başkanlığa aday oldu. Paşahan’ın karşısında ise rakip olarak Timur Bozdemir çıkacak. Paşahan’ın seçilmesi durumunda Gültepe’nin TİM Başkanlığı yolu daha rahat olacak. Ancak TİM Başkanlığı için Gültepe tek aday mı? Kulislerde başkanlık için TİM yönetim kurulu üyeleri Çetin Tecdelioğlu ve Ahmet Güleç ile İTKİB Başkanı Ahmet Öksüz’ün de adı geçiyor. Ahmet Güleç, bir önceki TİM seçimlerinde başkanlığa aday olmuş, daha sonra Mustafa Gültepe lehine adaylıktan çekilerek TİM Başkanvekilliği’ne seçilmişti. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde Güleç TİM Başkanlığı için yine Mustafa Gültepe’ye destek verecek. Güleç, “Mustafa Gültepe TİM Başkanlığı döneminde büyük işler yaptı. Mobilya sektörü olarak Mustafa Gültepe’nin başkanlığını yüzde 100 destekliyoruz” dedi.
Aldığımız bilgiye göre, TİM Yönetim Kurulu Üyeleri Çetin Tecdelioğlu da Mustafa Gültepe’nin aday olması halinde başkan adaylığı için sahaya inmeyecek.
Öksüz’ün TİM kararı netleşmedi
İHKİB Başkanı Ahmet Öksüz ise TİM Başkanlığı’na aday olma konusunda daha net karar vermiş değil. Öksüz’ün yakın çevresine, “Seçimlerde ben bir isme destek veririm diyemem. TİM Başkanlığı çok önemli bir görev. Kim aday olmak istemez ki. Aday olurum ya da olmam diye bir şey söylemem için daha erken. Önce birlik seçimleri var. Kendi işlerimi de halletmem lazım. Sonrasına bakarız” dediği iddia edildi.
Ancak bir önceki dönem TİM Başkanı olan ve İcra Komitesi’nde üye seçilemediği için başkanlık yarışına katılamayan İsmail Gülle’nin tavrı merakla bekleniyor. Kulağımıza gelenlere göre İsmail Gülle, TİM Başkanlık yarışına girecek. Gülle’nin İSO’nun son yapılan Bakü gezisine katılarak TİM başkanlığı yarışına girmek için nabız yokladığı iddia edildi. Konuştuğumuz isimler İsmail Gülle’nin TİM Başkanlığı’na mutlaka aday olacağını dile getiriyor. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek?
Rifat Hisarcıklıoğlu devam edecek mi?
Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu TOBB seçimleri de merakla beklenen seçimlerin başında geliyor. Mevcut TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2001 yılında beri bu görevi sürdürüyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen TOBB seçimleri öncesinde hiçbir zaman resmen aday olduğunu açıklamadı. 2027 yılında yapılması beklenen TOBB seçimleri öncesinde de Hisarcıklıoğlu’nun yine adaylığını açıklaması beklenmiyor. Oda ve borsa organ seçim mevzuatına göre, TOBB Başkanlığı adaylığı için yaklaşık 1.400 delegenin yüzde 10’unun imzası gerekiyor. Şimdilik Hisarcıklıoğlu TOBB Başkanlığı için ‘tek aday’. Şimdilik diyoruz, çünkü önümüzdeki günlerin ne getireceğini görmemiz lazım. Önümüzdeki yıl 365 oda ve borsa başkanlığı seçimlerinin ardından kim bilir belki TOBB başkanlığı için Hisarcıklıoğlu’nun karşına bir rakip çıkabilir.