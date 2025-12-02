İş dünyasında başkanlık yarışı erken başladı: İsmail Gülle TiM'e geri mi dönüyor?

Hamit VAROL

hamit.varol@dunya.com

İş dünyasını 2026 ve 2027 yı­lında yoğun bir seçim takvi­mi bekliyor. Önümüzdeki yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Bir­liği’nin (TOBB) çatı­sı altında yer alan 365 oda ve borsada yapı­lacak seçimlerle yeni yönetim belirlenecek. Bu seçimlerle birlikte belli olacak TOBB de­legeleri 2027 yılında TOBB Başkanını seçmek için san­dık başına gidecek. Ayrıca önü­müzdeki yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı 61 birlikte seçim yapılacak. Ardında da se­çilen delegeler yeni TİM Başka­nı için oy verecek. Ancak gözler, Türkiye’nin en büyük odaları olan İstanbul Ticaret Odası ve İstan­bul Sanayi Odası ile Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu TOBB seçimlerinde olacak. Tabii TİM Başkanlık seçimleri de me­rak edilmiyor değil.

İSO’da Bahçıvan ve Dalgakıran yeniden karşı karşıya gelecek

Türkiye’nin en büyük sana­yicilerinin üyesi olduğu İSO seçimleriyle konuya başlaya­lım. 2022 yılında İSO Başkanlı­ğı için yarışan mevcut İSO Baş­kanı Erdal Bahçıvan ve Adnan Dalgakıran’ın önümüzdeki yıl­sonunda yapılacak İSO seçim­lerinde yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Bunun işa­reti ise İSO’nun son yaptığı Ba­kü gezisinde ortaya çıktı. Erdal Bahçıvan döneminde düzenle­nen yurt içi ve yurt dışı gezilere katılmayan Dalgakıran son Bakü gezisinde ortaya çıktı. Dalgakı­ran, 3 günlük gezide İSO delege­leriyle gayet samimi bir görüntü verdi. Erdal Bahçıvan tarafı ise seçim konusunda ‘şimdilik’ ses­siz kalmayı tercih ediyor. Kasım 2026’da yapılması planlanan se­çimlerin Nisan 2026’dan itiba­ren alevlenmesi bekleniyor.

İTO’da Şekib Avdagiç tek mi?

830 bin üyesi ile Paris’ten son­ra Avrupa’nın ikinci büyük oda­sı olan İTO’da da seçimler merak konusu. 2022 yılı sonunda yapı­lan seçimlerle ikinci kez başkan olan Şekib Avdagiç, 3. dönem için de kolları sıvamış durumda. Yurt dışına yaptığı birkaç ziyarette ga­zetecilere önümüzdeki yıl ekim ayında yapılacak seçimlerde 3. dö­nem için aday olacağını açıklayan Avdagiç’in karşısında ‘şimdilik’ rakip yok gözüküyor. ‘Şimdilik’ diye yazıyoruz ancak kulağımıza gelenlere göre bir isim Avdagiç’in karşısına çıkabilir. Biraz daha ile­riye gideyim… Bu isim şu anki yö­netim kurulu üyeleri arasından olabilir. Bir not ekleyeyim, Av­dagiç bir önceki seçimde meclis üyelerinin 184’ünün, rakibi Atilla Bingöl ise 83’ünün oyunu almıştı.

“Gültepe’yi yüzde 100 destekliyoruz”

Seçim yarışları arasında en ama en merak edilen ise TİM baş­kanlığı seçimi. Haziran 2026’da yapılması beklenen TİM Başkan­lığı seçimleri öncesinde TİM’e bağlı birlik seçimleri yapılacak. Mevcut TİM Başkanı Mustafa Gültepe doğal olarak TİM Baş­kanlığı’na yeniden aday. Şu notu düşelim. Gültepe aynı zamanda İHKİB’in de başkanı. Yeni yapı­lacak İHKİB başkanlık seçimle­rine, iki dönem kuralı nedeniyle katılamayacak. Bu yüzden İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşa­han İHKİB başkanlığa aday oldu. Paşahan’ın karşısında ise rakip olarak Timur Bozdemir çıkacak. Paşahan’ın seçilmesi durumun­da Gültepe’nin TİM Başkanlı­ğı yolu daha rahat olacak. Ancak TİM Başkanlığı için Gültepe tek aday mı? Kulislerde başkanlık için TİM yönetim kurulu üyeleri Çetin Tecdelioğlu ve Ahmet Gü­leç ile İTKİB Başkanı Ahmet Ök­süz’ün de adı geçiyor. Ahmet Gü­leç, bir önceki TİM seçimlerinde başkanlığa aday olmuş, daha son­ra Mustafa Gültepe lehine aday­lıktan çekilerek TİM Başkanve­killiği’ne seçilmişti. Önümüzde­ki yıl yapılacak seçimlerde Güleç TİM Başkanlığı için yine Mustafa Gültepe’ye destek verecek. Güleç, “Mustafa Gültepe TİM Başkan­lığı döneminde büyük işler yap­tı. Mobilya sektörü olarak Musta­fa Gültepe’nin başkanlığını yüzde 100 destekliyoruz” dedi.

Aldığımız bilgiye göre, TİM Yö­netim Kurulu Üyeleri Çetin Tec­delioğlu da Mustafa Gültepe’nin aday olması halinde başkan aday­lığı için sahaya inmeyecek.

Öksüz’ün TİM kararı netleşmedi

İHKİB Başkanı Ahmet Öksüz ise TİM Başkanlığı’na aday olma konusunda daha net karar vermiş değil. Öksüz’ün yakın çevresine, “Seçimlerde ben bir isme destek veririm diyemem. TİM Başkanlı­ğı çok önemli bir görev. Kim aday olmak istemez ki. Aday olurum ya da olmam diye bir şey söylemem için daha erken. Önce birlik se­çimleri var. Kendi işlerimi de hal­letmem lazım. Sonrasına baka­rız” dediği iddia edildi.

Ancak bir önceki dönem TİM Başkanı olan ve İcra Komitesi’n­de üye seçilemediği için başkanlık yarışına katılamayan İsmail Gül­le’nin tavrı merakla bekleniyor. Kulağımıza gelenlere göre İsmail Gülle, TİM Başkanlık yarışına gi­recek. Gülle’nin İSO’nun son ya­pılan Bakü gezisine katılarak TİM başkanlığı yarışına girmek için na­bız yokladığı iddia edildi. Konuş­tuğumuz isimler İsmail Gülle’nin TİM Başkanlığı’na mutlaka aday olacağını dile getiriyor. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek?

Rifat Hisarcıklıoğlu devam edecek mi?

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu TOBB seçimleri de merakla beklenen seçimlerin başında geliyor. Mevcut TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2001 yılında beri bu görevi sürdürüyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen TOBB seçimleri öncesinde hiçbir zaman resmen aday olduğunu açıklamadı. 2027 yılında yapılması beklenen TOBB seçimleri öncesinde de Hisarcıklıoğlu’nun yine adaylığını açıklaması beklenmiyor. Oda ve borsa organ seçim mevzuatına göre, TOBB Başkanlığı adaylığı için yaklaşık 1.400 delegenin yüzde 10’unun imzası gerekiyor. Şimdilik Hisarcıklıoğlu TOBB Başkanlığı için ‘tek aday’. Şimdilik diyoruz, çünkü önümüzdeki günlerin ne getireceğini görmemiz lazım. Önümüzdeki yıl 365 oda ve borsa başkanlığı seçimlerinin ardından kim bilir belki TOBB başkanlığı için Hisarcıklıoğlu’nun karşına bir rakip çıkabilir.