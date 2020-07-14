İş dünyasından 15 Temmuz mesajları

14 Temmuz 2020

İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hisarcıklıoğlu: Türk iş dünyası, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında göğüslerini siper eden vatan evlatlarıyla iftihar ettiklerini belirterek "Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletin dirayetiyle Türkiye'yi kaba kuvvetle teslim almaya kalkışanlara karşı tarihi bir set çektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağının görüldüğünü vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimiz cesaretle, ferasetle ve inançla vatan savunmasında yer almış ve bu milli direnişle yeni bir destana imza atmıştır. FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

TÜRKONFED: Türk Milleti her zaman, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği üzere, Türk Milleti her zaman, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Toplumun her kesiminde derin izler bırakan darbe girişimi karşısında iş dünyası olarak yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadık." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada Türkiye'nin siyaset ve ekonomi alanında dünyada sergileyebileceği gücün en etkin kaynaklarının, demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler toplumu olma nitelikleri olduğunu bildirildi.

Bu değerlere yönelen bir saldırı olan, FETÖ ve iş birlikçileri tarafından başlatılan hain darbe teşebbüsünün, demokrasiye olan inanç, millet iradesine bağlılık ve toplumsal birliktelik ile bertaraf edildiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu uğurda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımıza minnet ve şükran duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği üzere, Türk Milleti her zaman, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Küresel ekonomide ve içeride yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin görece az etkilenmesinde, iş dünyasının da katkıları büyüktür.

Toplumun her kesiminde derin izler bırakan darbe girişimi karşısında iş dünyası olarak yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadık. Belirsizlik ve endişelere rağmen ülkemizin potansiyeline inandık, yerli üretime, teknolojiye ve Ar-Ge’ye yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürdük. Ülkemize, ekonomimize ve toplumsal refaha katkı vermeye devam ettik. Ekonomimizin sürdürülebilir kalkınma odaklı yeni bir hikaye yazması için de üç önemli tuzaktan, 'Orta Gelir, Orta Demokrasi ve Orta Eğitim' tuzaklarından kurtulmamız gerektiğini aktardık.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin toplumsal yapılarında da gördüğümüz üzere bir ülkede ekonomik refah ve demokrasinin gerekli ve yeterli şartı, fikirlerini özgürce ifade eden örgütlü toplumdur. Sivil toplumun gelişmesi demokrasileri güçlendirirken, gelişmiş demokrasilerde sivil toplumun güçlenmesi, refaha giden yolun kapısını aralamaktadır."

TÜRKONFED açıklamasında, 15 Temmuz'da gösterilen dayanışma ruhunun, ekonomik ve toplumsal refah için de ortak akıl ve ortak vizyonla harekete geçirebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Bu bakış açısıyla Cumhuriyet değerlerini ve evrensel demokratik ilkeleri savunmaya, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için her zorlukta tek nefes olmayı başarabilen tüm vatandaşlarımızın Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: Türk milleti, demokratik sisteme bağlılığını dünyaya ilan etti



Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türk milletinin, 15 Temmuz'da demokratik sisteme bağlılığını dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Kartaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye'nin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da ülkesine, cumhuriyete ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıktığını anımsatan Kartaloğlu, Türk milletinin demokratik sisteme bağlılığını, dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Kartaloğlu, "Demokrasiye olan inancımız ve kararlılığımızla, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu en net şekilde ifade edilmiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken: 4'üncü yıl dönümünde bir kez daha kınıyoruz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her zaman en büyük gücün milli irade olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4'üncü yıl dönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak TESK'in 51 üyesini şehit verdiğini hatırlattı.

Hain darbe girişimine halkla birlikte ilk karşı çıkanların ahilik teşkilatı üyeleri olduğuna işaret eden Palandöken, "Canımız pahasına ülkemize ve demokrasimize sahip çıktık. Her zaman en büyük güç, milli iradedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve beraberliğini ve milletimizin serbest iradesiyle seçilmiş Cumhuriyet hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4'üncü yıl dönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf ve sanatkarların, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman Cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkanı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz ve esnaf teşkilatımız ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Ülkemiz üzerinde kötü emel besleyenler hiçbir zaman heveslenmesinler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep var olacaktır. Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır."

MASFED Başkanı Aydın Erkoç: Türkiye tüm dünyaya örnek oldu

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Otonomi Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da büyük cesaret örneği gösterip zorlu bir demokrasi savaşı verdiğini belirterek "Aziz milletimiz demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için tüm cesareti ve ferasetiyle bu belayı durdurarak tüm dünyaya örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önceki darbe girişimiyle demokrasinin ağır bir tehdit ve hain bir saldırıyla karşılaştığını hatırlatan Erkoç, Cumhuriyet tarihinin en zor zamanlarından olan o gecede darbeci zihniyetin devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya çalıştığını bildirdi.

Erkoç, "Türkiye, 15 Temmuz 2016'da büyük bir cesaret örneği göstererek zorlu bir demokrasi savaşı verdi. Aziz milletimiz demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için tüm cesareti ve ferasetiyle bu belayı durdurarak tüm dünyaya örnek oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hainlerin ülkeyi kaosa sürüklemeyi ve iç savaş çıkarıp vatanı bölmeyi amaçladıkları darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, Türk milletinin tarihe geçen destansı direnişiyle önlendiğini vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"Hainlerin milli iradeyi gasp girişimi engellendi. Demokrasi destanı yazdığımız hain darbe girişiminin bastırılmasının 4'üncü yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü idrak ederken MASFED ve Otonomi ailesi olarak kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize ve aziz milletimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve ülkemizin bağımsızlığı için her koşulda devletimizin ve milletimizin yanında olmaya, ülkemizin bekası için var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

Koloğlu: Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en uzun ve karanlık gecelerinden birini millet olarak el ele vererek aştık

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkarak bu uğurda canını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını belirterek, bu girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği kararlı duruş ve meydanlarda nöbet tutan milletin gösterdiği birlik ve beraberlikle engellendiğini vurguladı.

Koloğlu, "Dört yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en uzun ve karanlık gecelerinden birini millet olarak el ele vererek aştık. Milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi, bir ve beraber olduğumuzda ne kadar güçlü, ne kadar büyük ve ne kadar güzel bir ülke olduğumuzu ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sanayicileri olarak, daima demokrasiye sahip çıkacaklarının altını çizen Koloğlu, şunları kaydetti:

"Her koşulda 'daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok istihdam' hedefi etrafında kenetleneceğiz. Daha güçlü bir Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz, İNTES Hatıra Ormanı'nda onlar adına diktiğimiz fidanlarla yaşıyor. Duyduğumuz minnetin bir sembolü olarak her yıl bu özel günün anısına kahraman şehitlerimizin adına fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz."