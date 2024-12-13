İş dünyasından 2025 için 12 talep

Türk iş dünyası, geçen yıl uygulanan ekono­mik programın eş gü­dümle devam etmesini, kamu harcama reformuna gidilme­sini ve üretimi destekleyecek tedbirlerin getirilmesini iste­di.

TÜSİAD, İstanbul Ticaret Odası ve Ankara Ticaret Odası başkanları, Türkiye’nin enflas­yonla mücadele kadar, ülkenin büyümesine destek verecek politikaların hayata geçmesini istedi. TÜSİAD Yönetim Kuru­lu Başkanı Orhan Turan “2001 örneği model alınmalı” diye­rek “Bu dönemde Türkiye sa­dece enflasyonu düşürmekle kalmadı, hızlı bir büyüme pati­kasına da girdi” dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Baş­kanı Ömer Aras da “Toplum­sal uzlaşma sağlamadan, gü­ven tesis etmeden, iyi eğitilmiş akıllı ve bilgili gençlerimizi li­yakat esası ile göreve getirme­den ekonomide elde edeceği­miz mesafenin sınırlı olduğu­nu bilmeliyiz. Ayrıca doğrudan yatırımlar için adil ve hızlı bir adalet sistemi gerekiyor” diye konuştu.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras: Orta gelir tuzağından çıkmalıyız

Orta gelir tuzağından artık kalıcı olarak çıkmalıyız, yüksek gelirli bir ülke olmalıyız. Toplumun tüm fertleri de bunu hissetmeli. Bunun için de ispatlanmış akılcı politikalar etrafında uzlaşmalıyız.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: Kamu çalışanı 5.3 milyona ulaştı

2007’de 2 milyon civarında olan kamu personeli sayısı bu sene 5.3 milyona ulaştı. Kamu personeli sayısındaki artış kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyete yansımıyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Aralık ayında 250 baz puanlık indirim bekliyoruz

Aralık ayında MB'nin faizi 250 baz puan düşürülebileceğini öngörüyoruz. Bu düşme trendine giden enflasyonla uyumlu bir adım olacaktır hem de 2025 yılına girerken psikolojik katkı olacaktır.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Reel sektöre finansal destek verilmeli

Finansmana erişimde sıkıntı var. Kredi Garanti Fonu'nun devreye alınması, reel sektör için desteklerin gündeme getirilmesi gerekiyor. Vergi sistemi, af yapılmayacak şekilde düzenlenmeli.