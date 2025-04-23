İş dünyasından 23 Nisan mesajı: “Bilgi ile donanan çocuklarımız geleceğimizin güvencesidir”
Türk iş dünyasının önde gelen örgütleri, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mesajında, milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu ifade ederek, “Bu gerçekle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir. Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve çocuklarımızın önüne en büyük hedef olarak konulmuştur” diye konuştu.
“Yeni başarı hikayeleri yazacaklar”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise, TBMM’nin açılışı, Türk milletinin, millet egemenliğine dayanan gelecek inşa etme kararlılığının temelini oluşturduğunu ve Türkiye’nin bilimde, teknolojide, üretimde, ticarette, ekonomide elde ettiği başarıların, o günden bu yana bu sağlam temeller üzerinde yükseldiğini söyledi. Baran, “İşte bu temeller üzerinde yetişen, iyi eğitimle donatılmış çocuklarımızın, meslekli, çalışmayı, üretmeyi seven, bilim ve teknolojiye hakim, girişimci, inovasyonu benimseyen bireyler olarak eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye kadar her alanda yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.
“Cumhuriyet’imizin teminatı”
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve milli iradenin hakimiyeti açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Palandöken, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü sadece milletimize değil, tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan, çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin en güçlü ifadesidir. Çocuklarımız, Cumhuriyet’imizin teminatı, yarının güçlü Türkiye’sinin inşa edicileridir. Onları en iyi şekilde yetiştirerek, daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.
“Daha çok çalışacağız”
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da Türk halkının, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışıyla yüzünü batıya çevirdiğini, geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye başladığını bildirdi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ilerlemenin temel taşı olarak gördüğü çocuklara bu özel günü armağan ederek, geleceğin onların omuzlarında yükseleceğine işaret ettiğini vurgulayan Kartaloğlu, “Bizler de Atatürk’ün izinden yürüyerek geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza, demokratik, çağdaş ve barış içinde yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak için daha çok çalışacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ediyoruz” diye konuştu.