İş dünyasından 23 Nisan mesajı: “Bilgi ile donanan çocuklarımız geleceğimizin güvencesidir”

Tür­kiye Odalar ve Borsa­lar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mesa­jında, milli egemenli­ğin Türkiye için vaz­geçilmez bir yönetim biçimi olduğunu ifade ederek, “Bu gerçekle büyüyen, bilgiyle do­nanmış çocuklarımız geleceğimiz için en bü­yük güvencemizdir. Bağımsızlık mücadele­mizin hemen ardından aslında bizim ebe­diyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve çocuklarımızın önüne en büyük hedef olarak konulmuştur” diye konuştu.

“Yeni başarı hikayeleri yazacaklar”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise, TBMM’nin açılışı, Türk milletinin, millet egemenliğine dayanan gelecek inşa etme kararlılığının temelini oluşturduğunu ve Türkiye’nin bilimde, teknolojide, üretimde, ticarette, ekonomide elde ettiği başarıların, o günden bu yana bu sağlam temeller üzerinde yükseldiğini söyledi. Baran, “İşte bu temeller üzerinde yetişen, iyi eğitimle donatılmış çocuklarımızın, meslekli, çalışmayı, üretmeyi seven, bilim ve teknolojiye hakim, girişimci, inovasyonu benimseyen bireyler olarak eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye kadar her alanda yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

“Cumhuriyet’imizin teminatı”

TESK Genel Başka­nı Bendevi Palandö­ken, TBMM’nin açıl­dığı 23 Nisan 1920 tarihinin Türk mille­tinin bağımsızlık mü­cadelesinin simgesi ve milli iradenin hakimi­yeti açısından dönüm noktası olduğunu be­lirtti. Palandöken, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü sadece milletimize değil, tüm dünya çocuklarına bayram olarak ar­mağan etmiştir. 23 Nisan, çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin en güçlü ifadesi­dir. Çocuklarımız, Cumhuriyet’imizin te­minatı, yarının güçlü Türkiye’sinin inşa edicileridir. Onları en iyi şekilde yetiştire­rek, daha aydınlık bir gelecek için hep bir­likte çalışmalıyız” diye konuştu.

“Daha çok çalışacağız”

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Karta­loğlu da Türk halkı­nın, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışıyla yüzünü batıya çevir­diğini, geleceğe doğru emin adımlarla yürü­meye başladığını bil­dirdi. Büyük Önder Mustafa Kemal Ata­türk’ün, ilerlemenin temel taşı olarak gör­düğü çocuklara bu özel günü armağan ede­rek, geleceğin onların omuzlarında yüksele­ceğine işaret ettiğini vurgulayan Kartaloğlu, “Bizler de Atatürk’ün izinden yürüyerek ge­leceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımı­za, demokratik, çağdaş ve barış içinde yaşa­yabilecekleri bir dünya bırakmak için daha çok çalışacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ediyoruz” diye konuştu.