İş dünyasından bir kez daha 'kur' mesajı: İhracatçı olumsuz etkileniyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bugün İstanbul'daki DEİK Genel Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

ABD-Çin ticaret savaşına değinen Olpak, Türkiye için en önemli bölgenin Avrupa Bölgesi olduğunu, ihracatın yüzde 56'sının Avrupa’ya yapıldığını, ithalatın yüzde 50'sinin de buradan tedarik edildiğini dile getirdi.

Olpak, "En büyük ticaret ortağımız. Ancak Avrupa’yı biraz kaygıyla izliyoruz dersem yanlış bir ifade olmaz diye düşünüyorum." dedi.

Alman firmalarında 'adeta bir yorgunluk ve isteksizlik havası' olduğunu aktaran Olpak, "İş yapma açısından bir durgunluk yaşanıyor. Biz, gerek siyasi gerek iş dünyası nezdinde tüm muhataplarımızla görüşüyoruz ve Almanya'da beklemediğimiz şekilde böyle olumsuz bir tablo var." ifadelerini kullandı.

'İç pazarda frenleme sürecek'

Olpak, kurla enflasyon arasındaki makasta fazla bir oynama olmayacağını işaret ederek, "OVP'ye de baktığımızda ekonomi yönetimimiz diyor ki mali disipline bağlı kalacağız ve dezenflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Dolayısıyla görüyoruz ki iç pazarda frenleme 2025 yılında da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 21'lerde olduğunu aktaran Olpak, bu yıl faizlerin yüzde 20'lere gerilemesini beklemenin çok gerçekçi bir beklenti olmayacağını ifade etti.

Kur mesajı verdi

Otomotiv ihracatındaki kayıplara dikkati çeken Olpak, kur ve enflasyon arasındaki makasın açılmasının ihracatçıları olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, serbest kur rejimi uygulandığını ve belirli bir kur hedefi olmadığını ancak ihracatçılara sağlanan yüzde 2'lik döviz desteğinin artırılabileceğini ifade etti.

Rezerv seviyelerindeki artışın ardından, döviz bozdurma zorunluluğunun düşürülmesinin piyasaya olumlu bir sinyal vereceğini de kaydeden Olpak, ihracatçılara sağlanacak ek desteklerin öngörülebilirliği artıracağını ve sektörün moralini yükselteceğini sözlerine ekledi.