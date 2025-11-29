İş dünyasından 'bölgesel asgari ücret' çağrısı

Bu yıl “Küresel Kırılma Döneminde Türkiye” temasıyla Antalya’da düzenlenen 26. İş Dünyası Zirvesi, iş dünyasının 2025 performansı ve 2026 beklentilerini masaya yatırdı. Toplantılarda, bölgesel kalkınma, finansmana erişim ve rekabetçilik başlıkları öne çıktı.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, zirvede yaptığı konuşmada bölgesel asgari ücretin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sönmez’e göre sektörel ve bölgesel teşvikler olmadan Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması mümkün değil. Mevcut ekonomik sıkılığın özellikle KOBİ’ler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirten Sönmez, finansmana erişimin neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi.

Finansman ve teknoloji açığı

Vergi yükünün adil dağılmadığına dikkat çeken Sönmez, faiz-maliyet dengesinin sağlanması ve vadelerin uzatılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti. Türkiye’nin dış ticaret açığının aynı zamanda bir teknoloji açığı olduğunu vurgulayan Sönmez, AR-GE harcamalarının Avrupa ortalamasının gerisinde kaldığını dile getirdi. 2026 sonuna doğru finansal istikrarda kademeli bir iyileşme beklediklerini de sözlerine ekledi.

"Türkiye’nin geleceğini ithal edemeyiz"

BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz ise Türkiye’nin küresel dönüşüme ayak uydurmakta zorlandığını belirterek daha kararlı stratejiler çağrısı yaptı. Cengiz, teknoloji, veri ve enerji alanlarında erken pozisyon almanın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin Avrupa’nın teknolojik üssü olabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Cengiz, kadınların ve gençlerin üretime katılımının stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.