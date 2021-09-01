İş dünyasından büyümenin devamı için 'destek' vurgusu

Türkiye iş dünyası, yılın ikinci çeyreğinde gelen yüzde 21,7'lik büyüme rakamlarını değerlendirdi. İş dünyası temsilcileri, büyümenin sürmesi için desteklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Türkiye ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü. Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör el birliği ve akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan:

Sanayimiz 2. çeyrek büyüme performansı ile iç piyasada ve ihracatta pandemiden bu yana yazmakta olduğu başarı hikayesini sürdürdüğünü gösterdi. Yıllar sonra özgüvenini yakalayarak kendini ispatlamış olan sanayimizin bu başarısı, sürdürülebilir desteklerle kalıcı hale getirilmeli.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç:

Yüzde 21,7'lik büyümeyi, bu yönüyle gelecek çeyreklerdeki büyümeyi de garanti altına alacak bir performans olarak görüyoruz. İkinci çeyrekte büyümenin tüketim bacağı da, yatırım bacağı da gayet kuvvetli. Bu arada iç talebin katkısı da büyümede çok belirgin. Yatırım, ihracat ve sanayiden güç bulan ikinci çeyrek büyümesi ‘uzun menzilli büyüme’ dönemini başlattı. 2021'de yüzde 8 ve üzeri büyüme şansını yakalamış görünüyoruz.

Yüzde 21,7'lik bu kuvvetli oran bizi rehavete düşürmemeli. İş dünyasının yatırım iştahının mutlaka ve mutlaka önünü sürekli açacak politika izlememiz lazım. Stoklarda 5 puan azalma var. Bu kurulu üretim kapasitesinin artırılması gereğini ortaya koyuyor. Bu sebeple yatırım kapasitesi için OSB'lerde yer sorunları çözülmeli, finansman ve ham madde temini imkanları geliştirilmeli.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:

Verilere bakıldığında bu yılı yüzde 7-8’lik büyümeyle kapatabiliriz. Göstergeler salgına rağmen reel sektörün çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyerek yaralarını sarma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Gençlerimize istihdam sağlayabilmek, bölgemizde istikrar adası rolümüzü sürdürebilmek için yatırımları artıran, katma değerli üretime yönelen bir ülke olmak zorundayız. Artan ham madde fiyatları, ham madde üretiminin ve ihracatının önemini gösteriyor. Zaman geçirmeden rotamızı kesintisiz büyümeye çevirip, yapısal değişiklikleri tamamlamamız gerekiyor. Türkiye, pandemi sürecinin oluşturduğu yeni dünya konjonktüründe en iyi şekilde üreten ve ihracat yapan ülke olarak yerini almalıdır.