İş dünyasından ekonomi paketi değerlendirmesi

01 Mayıs 2018

Başbakan Binali Yıldırım, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı getirecek yeni düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

İş dünyası yeni düzenlemelerle ilgili görüşlerini dile getirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Açıklanan tedbirler inanıyoruz ki devlet, vatandaş ve reel sektöre karşılıklı kazanç olarak yansıyacak. Vatandaşın alım gücünü artıracak her türlü sosyal ve yapısal düzenlemenin arkasındayız.Paket, ekonomide dinamizmi artıracak. Girişimci, sonraki vergi ve primleri için beyaz bir sayfa açabilecek. Yeni yatırım planlarına da engelsiz start verebilecek." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Yapılandırmanın ardından mali disiplinel duruş devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti. Baran, düzenlemeyi reel sektör için “nefes aldırıcı” bir gelişme olarak nitelendirirken, ekonomik büyümeye de katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye’nin sürat yapmasının önündeki engellerin tek tek ayıklandığını belirten Baran, bu yapılandırmaların ardından 15 yıldır uygulanan ekonomi politikalarındaki mali disiplin ve duruşun devam ettirilmesi gerektiğini de belirtti. Devlete borcunu düzenli ödeyen bir kesimin de bulunduğunu hatırlatan Baran, “Borçlarını düzenli ödeyen üyelerimiz, kendilerini mutlu edici bir beklenti içindeler” diye konuştu.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, yapılandırma ve destek paketinin ekonominin kayıt altına alınması için önemli bir adım olduğunu kaydetti. Bunun toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak düzenleme olduğuna değinen Özdebir, “Kamuya borç ödemelerini kolaylaştıracak bu yeni fırsat ve stok affı devlet ve vatandaşa karşılıklı olarak kazanç olarak yansıyacak” dedi.

Devletin bu paketle tahsil edemediği alacakları tahsil ederek gelirlerini artıracağına da değinen Özdebir, böylece yeni yatırımlarla ekonomiyi büyütecek kaynakların da sağlanabileceğini vurguladı. Özdebir, emekliye verilecek iki maaş ikramiye ve 65 yaş aylığının artırılmasının da piyasayı canlandıracağını bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Vergi ve prim cezalarına yönelik yapılacak yapılandırma, iç talebin artırılmasına sağlayacağı destekle ekonomiye ciddi bir katkı verecektir." dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak yaptığı değerlendirmede, "Yeni paketi genel olarak değerlendirdiğimizde hükümetimiz ile ekonomi yönetimi, vatandaşımıza ve biz iş dünyasına ekonomik barış sunuyor. Yeni ekonomi paketi uzun süredir kangren olmuş konulara bir merhem olması yanında, ekonomik çarkların daha rahat dönmesine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Yaklaşık 12 milyon civarında emekliye 2 bayramda biner lira ikramiye ödenmesi piyasaya sıcak para girişini sağlayacak, tüccarımız ve esnafımız daha yoğun bir iş dönemi geçirecek. Bu sayede oluşacak katma değer diğer sektörleri etkisi altına alacak. Hükümetin aldığı kararlar, ekonomiye can suyu verecek." dedi.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, her türlü olumsuzluğa rağmen, üretmeye ve yatırıma devam eden iş dünyası için bu düzenlemenin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Girişimcilerin artık önlerini daha rahat göreceğini dile getiren Sadıkoğlu, emeklilere verilen destekle birlikte piyasaların canlanacağını ve büyümenin daha sürdürülebilir yapıya kavuşacağını aktardı.