İş dünyasından 'enflasyon muhasebesinde kolaylık' yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kolaylık kapsamında, 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu yılın ikinci çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatmıştı.

İş dünyası temsilcileri yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılmasının yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

"İstihdam ve ihracatının güçlü kalabilmesine katkı sağlayacak"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "İçinde bulunduğumuz konjonktürde, enflasyon düzeltmesi uygulamasında küçük işletmelere ve yatırımcılara sağlanan kolaylık, ekonomimizin üretim, istihdam ve ihracatının güçlü kalabilmesine katkı sağlayacak. İş dünyamızın enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik endişe ve görüşlerini dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek başta olmak üzere Bakanlık bürokratlarına teşekkürlerimizi sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamada yapılan düzenlemeyle cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelerin, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayacağına dikkati çeken Ardıç, bunun öz sermayesi zayıf ve borçlanma düzeyi yüksek işletmelerin bir ölçüde rahatlamalarına, üretim ve yatırıma yönelebilmelerine imkan sağlayacağını söyledi.

Ardıç, yatırım yapan mükellefler için yeni model üzerinde çalışılmasını değerli bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle, yatırım döneminde olan işletmeler açısından enflasyon muhasebesinde kolaylık sağlanmasına yönelik çalışmalar sanayicilerimizin yatırım hedeflerini gerçekleştirebilmesine katkı sağlayacak. Firmaların rekabet güçlerini artırarak, ihracat potansiyeline olumlu etki edecek. Ayrıca yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlanmasına da imkan verecek. Yapılan yatırımların ileride yaratacağı katma değer düşünüldüğünde vergisel etkilerin giderilmesi son derece olumlu bir yaklaşımdır. Enflasyon muhasebesinin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik atılan bu somut adımların başta sanayicilerimiz olmak üzere ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"Önemli bir adım oldu"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da kararın reel sektörün sesinin duyulması anlamına geldiğine işaret ederek, "Karar, üyelerimizin seslerinin duyulması açısından ve küçük işletmelerde enflasyon muhasebesi nedeniyle ortaya çıkacak mağduriyetlerin önüne geçilmesinde önemli bir adım oldu" diye konuştu.

Baran, kolaylık kararlarının kapsamının genişletilmesini ve 50 milyon lira sınırının enflasyon güncellemeleri dikkate alınarak yükseltilmesini talep etti.

"Oldukça yerinde bir karar"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de kararı olumlu bulduklarını ifade etti.

Esnafın enflasyon muhasebesine hazır olmadığını savunan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Talebimiz ya yılda bir kez uygulanması ya da esnafın muaf tutulması yönünde idi. Çünkü enflasyon düzeltmesiyle esnafa fiktif bir kazanç çıkmış gibi vergi doğacaktı. Enflasyon düzeltmesiyle karlı işletmelerin karı düşebiliyor. Borçlu ve zarardaki işletmeye de kar doğabilmekte. Bu noktada borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı diye fiktif bir kar çıkarıp vergi istemek, vergide adalet ilkesiyle bağdaşmazdı. Bunun için cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelerin enflasyon muhasebesinden muaf tutulması oldukça yerinde bir karar."

Verilen beyannamelerin düzeltilmesinin ihtiyari olması talebi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da Bakanlık ile yaptıkları görüşmelerde ve taleplerinde Birlik olarak geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılamayacağını anlattıklarını söyledi.

Kartaloğlu, 1 Temmuz itibarıyla sürecin başladığını, şu ana kadar 1 milyon civarında enflasyon düzeltmeli beyanname verildiğini bildirdi.

Karara ilişkin tebliğ taslağının gönderildiğini belirten Kartaloğlu, "Bu, sonuç olarak doğru noktaya gelinmiş ama biraz geç kalınmış bir düzenleme. Çünkü verilen beyannameler var. Örneğin dün binlerce geçici vergi beyannamesi verilmiştir. Şimdi bunların düzeltilmesi isteniyor" diye konuştu.

Kartaloğlu, verilen beyannamelerin düzeltilmesinin ihtiyari olması gerektiğine dikkati çekerek, 6 Eylül'e kadar tanınan sürenin uzatılmasını talep etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enflasyon muhasebesi konusunda dün yaptığımız toplantıda ve öncesinde dile getirdiğimiz iş dünyamızın taleplerini ve önerilerini dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve ekibine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.