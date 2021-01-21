İş dünyasından krizden çıkışın ipuçları

EY Türkiye & DÜNYA işbirliğiyle düzenlenen "Krizden çıkmak için Dene, Yap ve İlerle" panelinde iş dünyasının önde gelen isimleri pandemi krizini nasıl yönettiklerini anlattı. COVID-19 virüsünün yarattığı yeni normal kendi risklerini de beraberinde getirirken, iş dünyası krizle mücadeleyi reformist bir yaklaşımla sürdürdüğünü aktardı.