İş dünyasından matrah adımına destek

Reel sektörün uzun bir süredir talep ettiği matrah artırımının torbaya girerek yasalaşacağını bugünkü köşesine taşıyan yazarımız Abdullah Tolu’nun yazısının ardından sektör temsilcilerinden çıkacak düzenlemeye destek geldi.

Kısa bir süre sonra TBMM’ye sunulacağı düşünülen düzenlemede matrah artırımı ve stok affı ile birlikte kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, ihtilaflı alacakların tasfiyesi, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesinin de yer alması bekleniyor.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Hem devletin gelirini artıracak hem ekonomiyi rahatlatacak

Matrah artışı konusunda uzun süredir talepleri olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konu ile alakalı ilerlemenin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Palandöken, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Devletin geliri azaldı. Umuyoruz matrah artışı bir an önce çıkar. Devletin gelirlerinin azaldığı böyle bir dönemde söz konusu uygulamanın çıkarılacak olması hem devletin gelirini artıracak hem de ekonomiyi rahatlatacaktır” açıklamasında bulundu.

KONUTDER Başkanı Elmas:

Bu yıla taksit konulmamalı

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise son üç yıldır ciddi bir sıkıntı yaşandığını belirterek “2018 ve 2019’u döviz kriziyle, 2020’den itibaren de pandeminin getirdiği sıkıntılarla geçirdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla matrah artırımı ve stok affına yönelik bir çalışma rahat bir nefes aldıracak. Kesinleşmiş borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, kasa - ortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi bir çok düzenleme zaten reel sektörün, iş dünyasının, esnafın talep ettiği düzenlemeler.



Bunların tamamı ekonomimiz için gerekli ve olumlu düzenlemeler, sektör olarak da destekliyoruz. Yalnız, içinde bulunduğumuz ekonomik tablo ve iş dünyası, reel sektör ve esnafın iş hacmi ve ödeme güçleri dikkate alınarak, bu düzenlemelerin kes kopyala yapıştır şeklinde değil de, önceki yapılandırma düzenlemelerinden biraz farklı yapılmasını bekliyoruz.



Getirilecek yeni yapılandırmada bu yıla taksit ödemesi konulmamalı ve taksitler 2 ayda bir ödemeli 18 taksit değil de, 3 ayda bir ödemeli en az 30 taksit olmalı. Gerçekten belli bir kısmın ödeme gücü yok denecek kadar az.

Kasada olmayan paraların ve ortaklardan olmayan alacakların silinmesi için belirlenen yüzde 5 oranı çok yüksek. Bu oranı hesaplayınca ortaya çok ciddi rakamlar çıkıyor. Bana göre, bu oran yüzde 1- yüzde 2’lerde tutulmalı, yüzde 5 çok yüksek bir oran.”