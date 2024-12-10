İş dünyasından Merkez Bankası'na kredi ve döviz talebi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi.

DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ev sahipliğini yaptığı görüşmede Karahan, DEİK'in Türk iş dünyası ve özel sektör adına önceliklendirdiği beklenti ve önerilerini dinleyerek, gelecek döneme ilişkin başta para politikası olmak üzere atılacak yeni adımları paylaştı.

DEİK yöneticileri de iş dünyasının beklenti ile önerilerini dile getirdi.

'Önceliğimiz öngörülebilirlik'

Olpak, Karahan'ın para politikasıyla ilgili sıkı duruşu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceklerini söylediğini belirterek "İş dünyası olarak önceliğimiz 'öngörülebilirlik'. Bu nedenle, TCMB Başkanımızın dezenflasyon sürecinin devamı ve ardından fiyat istikrarının tesis edilmesiyle öngörülebilirliğin artacağını ifade etmesi bizim için değerliydi" dedi.

Neleri gündeme getirdiler?

Toplantıda Karahan'a iş dünyasının talep ve önerilerini de ilettiklerini belirten Olpak, şunları kaydetti: "Çok kısa sürede hızlı geri dönüş alabileceğimize inandığımız yurt dışı müteahhitlikle birlikte bağlantılı olarak teknik müşavirlik sektörünün desteklenmesi ve transit ticaretle ilgili atılabilecek adımlarla ilgili önerilerimiz ve beklentilerimizi aktardık. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere sanayici ve ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştıracak ve üzerindeki bazı yükleri hafifletecek adımların atılması gerektiğini, özellikle KOBİ'lerimiz için yüzde 2'lik kredi büyüme sınırı bir miktar esnetilebileceğini belirttik. Özellikle reeskont kredilerinin maliyetlerinin düşürülmesi ve kullandırımında piyasada gözlemlenen aksaklıklar, ihracatçı için yüzde 30 döviz bozdurma zorunluluğu, ihracatçıya verilen yüzde 2'lik döviz desteğinin bir miktar artırılması, TL ve döviz cinsi kredi kullandırımına ilişkin sınırlamalara ve maliyetlerin azaltılmasına ilişkin iş dünyamızın taleplerini dile getirdik."