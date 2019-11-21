İş dünyasından plastik kirliliğine karşı güç birliği
Türkiye’de faaliyet gösteren 26 şirket, plastik kirliliğiyle mücadele için oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil oldu. Girişimin çağrısına cevap vererek çözümün parçası olmak isteyen şirketler 2021 yılına kadar plastik taahhütlerini belirleyeceklerini açıkladılar.
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