İş dünyasından "Terörsüz Türkiye" vurgusu: Ekonomide yeni bir dönem başlıyor

İş dünyası temsilcileri terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yayımladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütünün kendini feshettiği açıklamasına ilişkin olarak Türk iş dünyasının görüşlerini paylaştı.

Bugünün tarihi bir gün olduğunu belirten Avdagiç, gelecek nesillerin, şehitlerimiz sayesinde "Terörsüz Türkiye"de huzur içinde yaşayacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin ekonomik açıdan da gerçek potansiyelini ortaya koymasının önündeki bir engeli daha kaldırdığını görmenin sevincini yaşadıklarını belirten Avdagiç, "41 yıl sonra 'kesin bir kararlılıkla' varılan bu aşamada, dikkatli bir planlamayla üretimde, ticarette, istihdam ve ihracatı geliştirmede olumlu sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yerli ve yabancı yatırımcının yatırım için şart gördüğü güven ortamındaki artışın ülke ekonomisine olumlu yansıyacağına dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:

"Risk algıları minimum seviyeye inecek, uzun dönemde iktisadi kazanımlarımızı çoğaltmada, sözgelimi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme çabamızda önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Bunun güçlü beklentisi içindeyiz. Bilhassa bölgesel istikrara yapacağı etkiyi kısa dönemde hissedeceğimizi, Irak, Suriye ve İran başta olmak üzere yakın ve uzak komşularımızla karşılıklı yatırımlarımızı hızlandıracağını düşünüyoruz."

"Yeni bir güven ortamı oluşacak"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da terörle mücadelesini Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir kararlılıkla sürdürdüğünü hatırlattı.

Olpak, "Ülkemizin gelecek yüzyıl hedeflerine emin adımlarla yürümesi, ekonomik refahının artması ve dünya ticaretinde yeni dönemin parlayan yıldızı olması için Türkiye Cumhuriyeti ortak paydasında 'bir' olmamız en büyük arzumuz. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin olumlu adımlarla bir an önce nihayete ermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yatırım iklimini canlandıracaktır"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da "Terörsüz Türkiye" sürecinin olumlu bir şekilde nihayetlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Aydın, sürecin başından beri en büyük destekçilerinden biri olduklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güvenlik ortamının iyileşmesi, risk unsurlarını azaltacak yatırım iklimini canlandıracaktır. Başta yerli ve yabancı yatırımcılar için özellikle bu bölge daha cazip hale gelecektir. Turizm, inşaat ve hizmet sektörü bölgede daha da aktif olacaktır. Bölge daha çok altyapı projeleri ile yatırım imkanına sahip olacaktır. Buradaki yatırımların artması ile istihdam artışına vesile olacak bu da iç tüketimi destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sunacaktır."

Ülke olarak, ciddi bütçe kalemlerinin güvenlik sorunlarına aktarıldığına dikkati çeken Aydın, güvenlik harcamalarının, askeri operasyon maliyetlerinin azalarak, bu kaynakların eğitim, sağlık, teknoloji, altyapı hizmetleri olarak kullanılmaya başlanacağını kaydetti.

"Bu başarının aynı zamanda ekonomik bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz"

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız da devreye sokulan "Terörsüz Türkiye" projesinin geldiği bu aşamada, terör örgütünün kendini feshetme ve silahları teslim etme anlamındaki kararının son derece önemli bir dönemece vesile olacağını, hem ülke hem de bölge barışına hizmet edeceğini umduklarını ifade etti.

Yıldız, Türkiye'nin uzun yıllardır büyük maliyetlere katlanmak zorunda olduğu bir terör sürecinin dramlarını yaşadığını ve maliyetlerini ödediğini kaydetti.

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap da bu gelişmenin sadece bir terör dosyasının kapanması değil, aynı zamanda Türkiye'nin demokratik olgunluğu, hukuki kararlılığı ve milli birlik stratejisiyle kazandığı sarsılmaz bir zafer olduğunun altını çizdi.

Kap, "Türkiye iş dünyası olarak bu büyük başarının, sadece siyasal değil, aynı zamanda ekonomik bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Terörden arınmış bir Türkiye demek, yatırım ortamının güçlenmesi demektir. İç barışın pekişmesi, üretim motivasyonunun artması demektir. Ulusal birlik, küresel rekabette daha sağlam duruş demektir" değerlendirmesinde bulundu.