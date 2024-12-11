İş dünyasının asgari ücret beklentisi belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek, 2025'teki asgari ücret oranı için uzlaşmaya çalıştı. AGS Global tarafından yürütülen bir araştırmaya göre ise katılımcıların 2025 yılına ilişkin asgari ücret beklentisi ortalama 23 bin 750 TL oldu.

2025 şirketler için dengelenme yılı olacak

Bloomberg HT'nin haberine göre, iş adamları ve şirket yöneticilerinin katıldığı “İş Dünyası 2025’ten Beklentiler” araştırması 2025 yılının şirketler için dengelenme yılı olacağına işaret ediyor.

Ekonomide karamsar beklenti

Katılımcıların yüzde 49,5'u ise dünya ve Türkiye ekonomisinin önceki yıla göre daha kötüye gideceğini söylüyor. Türkiye için kötümserlerin oranı ise yüzde 58,4 olurken, hem dünya hem Türkiye için iyimser olanların oranı ise yüzde 29,9.

Faiz ve enflasyon ne olacak?

Katılımcıların 5’te biri sadece faizlerde düşüş beklerken, çok küçük bir kısmı ise sadece enflasyonda düşüş bekliyor. Hiçbirinde düşüş beklemeyenler yüzde 37,7, her ikisinde de düşüş bekleyenler yüzde 36,4 olarak öne çıkıyor.

Katılımcıların yüzde 48,1'i 2025’te şirketlerinin mevcudu koruma eğiliminde olacağını, yüzde 35,1 dijital dönüşüm ve yüzde 32,5 ile ihracatın izleyeceğini söyledi.

2025'te işten çıkarmalar devam edecek mi?

Araştırmaya katılan 10 iş dünyası temsilcisinden 4’ü 2025 yılında şirketinin yetenekli çalışanlarını elinde tutacağını ifade ederken, dörtte biri ise bu konuda karamsar bir yaklaşıma sahip.

Karamsarların temel gerekçeleri sırasıyla; yüksek maaş talepleri, iş-yaşam dengesi beklentileri ve rekabetçi iş piyasa oldu.

Hibrit çalışma tercihi dikkat çekti

Araştırmada dikkat çeken bir başka veri ise çalışanların 2025’te şirketlerinin çalışan modelini yüzde 56,8 ile tamamen ofisten tercih edeceğini, buna karşılık kendilerinin yüzde 46 ile hibrit çalışmayı önceleyeceklerini söylemesi oldu.

Tamamen evden çalışmaya olumlu bakan şirketler yüzde 6,8 oranına sahipken, çalışanlar ise yüzde 17,6 düzeyinde hibrit modele sahip çıktı.

2025'e ortalama ruh haliyle girecekler

Katılımcılara 2025’e girerken ruh halleri ve moralleri sorulduğunda ise 5 üzerinden 3,2 puanla “ortalamaya yakın” bir puan elde edildi.