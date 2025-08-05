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İş dünyasının en güçlü 100 ismi belli oldu: Nvidia CEO'su Jensen Huang, Elon Musk'ı zirveden etti! İşte tam liste...

Fortune dergisi, "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesinin 2025 verilerini yayımladı. Buna göre geçen yıl listede başı çeken Elon Musk 3 sıra birden düşerek 4. sıraya yerleşirken Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang listenin zirvesine yerleşti. Listede 19 kadın lider yer aldı. İşte iş dünyasının en güçlü insanlarının tam listesi...

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İş dünyasının en güçlü 100 ismi belli oldu: Nvidia CEO'su Jensen Huang, Elon Musk'ı zirveden etti! İşte tam liste...
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Fortune dergisi, ilk kez geçen yıl yayımladığı "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesinin 2025 verilerini yayımladı. 

Toplamda 28 farklı sektör diliminden liderlerin yer aldığı listede teknoloji, finans, otomotiv ve perakende öne çıktı.

Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang listenin zirvesine yerleşirken, geçen yıl ilk sırada bulunan Tesla'nın CEO'su Elon Musk 3 sıra birden gerileyerek 4. sıraya yerleşti.

İkinci sırada Microsoft CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında da Meta CEO'su Mark Zuckerberg yer aldı. Zuckerberg geçen yıl listeye 7. sıradan girmişti.

4. sırada yer alan Tesla CEO'su Elon Musk'ı 5. sıraya yerleşen BYD CEO'su Wang Chuanfu takip etti.

Liste 19 kadın lider yer aldı

İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı listesinde bu yıl 19 kadın lider yer aldı.

Listeye yerleşen kadın liderlerden bazıları General Motors CEO’su Marry Barra (10. sırada), Accenture'dan Julie Sweet (11. sırada), Citigroup'tan Jane Fraser (12. sırada), AMD'den Lisa Su (14. sırada) ve Banco Santander'den Ana Patricia Botín (20. sırada) oldu.

Listede ABD'den 62, Asya'dan 17 , Avrupa'dan 13 ve Orta Doğu'dan 1 lider bulundu.

Ayrıca geçen yıl listeye 83. sıradan giren Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya bu yıl listede yer almadı.

İşte dünyanın en güçlü iş insanlarının tam listesi

İşte bu yıl ikinci kez yayımlanan 'Dünyanın en güçlü 100 iş insanı' listesinin tamamı:

1. Jensen Huang

2. Satya Nadella

3. Mark Zuckerberg

4. Elon Musk

5. Wang Chuanfu

6. Sundar Pichai

7. Ren Zhengfei

8. Sam Altman

9. Jamie Dimon

10. Mary Barra

11. Julie Sweet

12. Jane Fraser

13. Andy Jassy

14. Lisa Su

15. Tim Cook

16. Lei Jun

17. Peter Thiel

18. Jeff Bezos

19. Doug McMillon

20. Ana Patricia Botin

21. Joe Tsai

22. Akio Toyoda

23. Gregory Abel

24. Brian Moynihan

25. Pony Ma (Hueteng)

26. Bill Gates

27. Warren Buffett

28. Tan Su Shan

29. Larry Fink

30. Robin Zeng

31. Thasunda Brown Duckett

32. Brian Armstrong

33. Alex Karp

34. Darren Woods

35. Bernard Arnault

36. David Solomon

37. Dario and Daniela Amodei

38. Shantanu Narayen

39. Christian Klein

40. C.C. Wei

41. Marta Ortega

42. Marc Rowan

43. Zhang Yiming

44. Abigail Johnson

45. Scott Nuttall and Joseph Bae

46. Dave Ricks

47. Jay Y. Lee

48. Charles Scharf

49. Joey Wat

50. Cristiano Amon

51. Beth Ford

52. Marc Benioff

53. Bonnie Chan

54. Safra Catz

55. Larry Ellison

56. Mukesh Ambani

57. Ted Sarandos and Greg Peters

58. Dara Khosrowshahi

59. Tadashi Yanai

60. Masayoshi Son

61. Tricia Griffith

62. Reshma Kewalramani

63. Nicolai Tangen

64. Brian Chesky

65. Emma Walmsley

66. Palmer Luckey

67. Bill Ackman

68. Yasir Al-Rumayyan

69. Daniel Ek

70. Marc Andreessen

71. Ken Griffin

72. Liang Wengfeng

73. Vlad Tenev

74. Jonathan Gray

75. Sergey Brin and Larry Page

76. Albert Bourla

77. Christophe Fouquet

78. Reid Hoffman

79. Ted Pick

80. Brian Niccol

81. Bob Iger

82. Patrick and John Collison

83. Neal Mohan

84. Nicolas Hieronimus

85. Stephen Schwarzman

86. Larry Culp

87. Guillaume Faury

88. Garry Tan

89. Roelof Botha

90. Mike Wirth

91. Charles Koch

92. Paul Singer

93. Josh Kushner

94. Paul Hudson

95. Michael Bloomberg

96. Gautam Adani

97. Forrest Li

98. Brian Sikes

99. Phebe Novakovic

100. Carol Tomé

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