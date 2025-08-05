İş dünyasının en güçlü 100 ismi belli oldu: Nvidia CEO'su Jensen Huang, Elon Musk'ı zirveden etti! İşte tam liste...
Fortune dergisi, "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesinin 2025 verilerini yayımladı. Buna göre geçen yıl listede başı çeken Elon Musk 3 sıra birden düşerek 4. sıraya yerleşirken Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang listenin zirvesine yerleşti. Listede 19 kadın lider yer aldı. İşte iş dünyasının en güçlü insanlarının tam listesi...
Fortune dergisi, ilk kez geçen yıl yayımladığı "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesinin 2025 verilerini yayımladı.
Toplamda 28 farklı sektör diliminden liderlerin yer aldığı listede teknoloji, finans, otomotiv ve perakende öne çıktı.
Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang listenin zirvesine yerleşirken, geçen yıl ilk sırada bulunan Tesla'nın CEO'su Elon Musk 3 sıra birden gerileyerek 4. sıraya yerleşti.
İkinci sırada Microsoft CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella yer aldı.
Listenin üçüncü sırasında da Meta CEO'su Mark Zuckerberg yer aldı. Zuckerberg geçen yıl listeye 7. sıradan girmişti.
4. sırada yer alan Tesla CEO'su Elon Musk'ı 5. sıraya yerleşen BYD CEO'su Wang Chuanfu takip etti.
Liste 19 kadın lider yer aldı
İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı listesinde bu yıl 19 kadın lider yer aldı.
Listeye yerleşen kadın liderlerden bazıları General Motors CEO’su Marry Barra (10. sırada), Accenture'dan Julie Sweet (11. sırada), Citigroup'tan Jane Fraser (12. sırada), AMD'den Lisa Su (14. sırada) ve Banco Santander'den Ana Patricia Botín (20. sırada) oldu.
Listede ABD'den 62, Asya'dan 17 , Avrupa'dan 13 ve Orta Doğu'dan 1 lider bulundu.
Ayrıca geçen yıl listeye 83. sıradan giren Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya bu yıl listede yer almadı.
İşte dünyanın en güçlü iş insanlarının tam listesi
İşte bu yıl ikinci kez yayımlanan 'Dünyanın en güçlü 100 iş insanı' listesinin tamamı:
1. Jensen Huang
2. Satya Nadella
3. Mark Zuckerberg
4. Elon Musk
5. Wang Chuanfu
6. Sundar Pichai
7. Ren Zhengfei
8. Sam Altman
9. Jamie Dimon
10. Mary Barra
11. Julie Sweet
12. Jane Fraser
13. Andy Jassy
14. Lisa Su
15. Tim Cook
16. Lei Jun
17. Peter Thiel
18. Jeff Bezos
19. Doug McMillon
20. Ana Patricia Botin
21. Joe Tsai
22. Akio Toyoda
23. Gregory Abel
24. Brian Moynihan
25. Pony Ma (Hueteng)
26. Bill Gates
27. Warren Buffett
28. Tan Su Shan
29. Larry Fink
30. Robin Zeng
31. Thasunda Brown Duckett
32. Brian Armstrong
33. Alex Karp
34. Darren Woods
35. Bernard Arnault
36. David Solomon
37. Dario and Daniela Amodei
38. Shantanu Narayen
39. Christian Klein
40. C.C. Wei
41. Marta Ortega
42. Marc Rowan
43. Zhang Yiming
44. Abigail Johnson
45. Scott Nuttall and Joseph Bae
46. Dave Ricks
47. Jay Y. Lee
48. Charles Scharf
49. Joey Wat
50. Cristiano Amon
51. Beth Ford
52. Marc Benioff
53. Bonnie Chan
54. Safra Catz
55. Larry Ellison
56. Mukesh Ambani
57. Ted Sarandos and Greg Peters
58. Dara Khosrowshahi
59. Tadashi Yanai
60. Masayoshi Son
61. Tricia Griffith
62. Reshma Kewalramani
63. Nicolai Tangen
64. Brian Chesky
65. Emma Walmsley
66. Palmer Luckey
67. Bill Ackman
68. Yasir Al-Rumayyan
69. Daniel Ek
70. Marc Andreessen
71. Ken Griffin
72. Liang Wengfeng
73. Vlad Tenev
74. Jonathan Gray
75. Sergey Brin and Larry Page
76. Albert Bourla
77. Christophe Fouquet
78. Reid Hoffman
79. Ted Pick
80. Brian Niccol
81. Bob Iger
82. Patrick and John Collison
83. Neal Mohan
84. Nicolas Hieronimus
85. Stephen Schwarzman
86. Larry Culp
87. Guillaume Faury
88. Garry Tan
89. Roelof Botha
90. Mike Wirth
91. Charles Koch
92. Paul Singer
93. Josh Kushner
94. Paul Hudson
95. Michael Bloomberg
96. Gautam Adani
97. Forrest Li
98. Brian Sikes
99. Phebe Novakovic
100. Carol Tomé