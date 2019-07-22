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İş dünyasının gençleri iki hedefe kilitlendi

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), yurt dışındaki ilk temsilciliğini Londra’da açmaya hazırlanıyor. Genç yöneticiler ayrıca, 2019’da tarihi zirve yapan genç işsizlik sorununu çözmek için de harekete geçti.

İş dünyasının gençleri iki hedefe kilitlendi
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