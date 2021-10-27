İş dünyasının Oscar’ı Stevie’nin MENA ödüllerine başvurular başladı

2002 yılından bu yana düzenlenen ve iş dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri kapsamında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi için oluşturulan özel ödül programının 3.’sü için başvurular açıldı. Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası’nın sponsorluğunda düzenlenen Stevie MENA Ödülleri 2022’de 17 ülkeden aday projeler, jürideki 150'den fazla profesyonel tarafından değerlendirilecek.

Online başvuruların 4 Kasım 2021 ve 26 Ocak 2022 olmak üzere iki aşamada MENA.StevieAwards.com'dan yapılabileceği ödülleri kazananlar 24 Mart’ta açıklanacak.

Başvuru ücretsiz

Stevie MENA Ödülleri’ne Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman, Ürdün ve Yemen’den başvuru yapılabiliyor. Başvuru ücreti ödenmeyen programda, kişi ve kuruluşlar ücretsiz olarak istedikleri kadar aday olabiliyor. Stevie Awards’tan yapılan açıklamada, altın, gümüş ve bronz ödül almaya hak kazananların, her başarılı adaylık için “kazanan ücreti” ödeyeceği, 4 Kasım’a kadar başvuranların daha düşük ücret kazanacağı duyuruluyor.

Ödül töreni 20 Mayıs 2022’de

Video ve sosyal medya olmak üzere 2 yeni kategorinin eklendiği programda, etkinliklerin kapsamında artık çevrimiçi düzenlenenler de yer alıyor. 15 başlıkta 100’den fazla kategoride yapılabilecek başvuruların İngilizce ya da Arapça olması bekleniyor. Altın, gümüş ve bronz ödül sahiplerinin 24 Mart 2022'de açıklanacağı 3. Stevie MENA Ödülleri’nin gala etkinliğinin 20 Mayıs’ta Ras Al Khaimah'taki Waldorf Astoria Hotel'de düzenlenmesi planlanıyor.

Geçen yıl ödül almaya hak kazananların tamamına StevieAwards.com/mena adresinden ulaşılırken, bu yıl başvuru yapılabilecek kategoriler arasında uygulamalar ve internet siteleri, başarılar, faaliyet raporları ve diğer yayınlar, kuruluş, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler, COVID-19 tedbirleri, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, fiziksel ve sanal etkinlikler, yönetim, pazarlama, yeni ürün ve hizmetler, sosyal medya, teknoloji ve videolar yer alıyor.

B2Press’in katkılarıyla...