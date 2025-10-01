İş Gıda kimin? İş Gıda markaları neler? Neden iflas etti?

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İş Gıda'nın iflasına hükmetti. 4,4 milyar TL borcu bulunan şirketin iflası büyük yankı uyandırırken "İş Gıda kimin", "İş Gıda markaları neler" soruları peş peşe gelmeye başladı.

İş Gıda kimin?

İş Gıda'nın sahibi İlkem Şahin'dir. İstanbul’da 1977 yılında dünyaya gelen İlkem Şahin, 2025 itibarıyla 48 yaşında. Malatya kökenli bir ailenin çocuğu olan Şahin, hem doğduğu şehirde büyüdü hem de iş dünyasına adımını erken yaşta attı.

Eğitim hayatı

İlkem Şahin, lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamladı. Houston Üniversitesi’nde finans ve ekonomi alanında çift anadal yaparak mezun oldu. Ardından St. Thomas Üniversitesi’nde finans odaklı MBA programını bitirdi.

Kariyer yolculuğu

Akademik eğitiminin ardından iş dünyasına hızlı bir giriş yapan Şahin, aile şirketlerinin yönetimini üstlendi. Onun liderliğinde İŞ Holding büyüyerek uluslararası bir marka kimliği kazandı. Finans ve ekonomi alanındaki uzmanlığı sayesinde hem Türkiye’de hem de global ölçekte dikkat çeken bir iş insanı haline geldi.

Sahip olduğu şirketler

İŞ Holding (Ana Şirket)

İş Gıda A.Ş. (Türkiye’de KFC ve Pizza Hut’ın sahibi)

HANN Medya Prodüksiyon (Film ve medya prodüksiyon şirketi)

Peyman