İş Gıda konkordato ilan etti, 7 bin kişi işsiz kalacak: Fast food devleri kapıları açtı: İşsiz kalanlar özel işe alım!

KFC ve Pizza Hut restoranlarını işleten İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi, fast food sektöründe büyük bir dayanışma hareketi başttı. Yaklaşık 7 bin çalışan işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalırken, fast food devleri işsiz kalan çalışanların mağdur olmaması için harekete geçti. TAB Gıda, McDonald's, Dürümle ve Etiler Marmaris, işsiz kalan personelin istihdama kazandırılması için özel işe alım süreçleri başlattıklarını duyurdu.

TAB Gıda’dan özel istihdam programı

Burger King, Popeyes, Arby’s, Subway, Sbarro, Usta Pideci ve Usta Dönerci markalarını bünyesinde bulunduran TAB Gıda, bu süreçte önceliği İş Gıda çalışanlarına vereceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "İşe alım süreçlerimizde İş Gıda çalışanlarını önceliklendiriyoruz. Sürecin takibi için özel bir ekip görevlendirdik ve yeni iş fırsatları yaratmaya devam edeceğiz" denildi.

TAB Gıda, Türkiye genelinde 1.830 restoran ve 22 bin çalışanıyla fast food sektörünün en büyük oyuncularından biri konumunda.

McDonald's: İş gıda çalışanları öncelikli olacak

McDonald's Türkiye yönetimi de yeni işe alımlarda İş Gıda çalışanlarına öncelik tanıyacağını duyurdu. İş Gıda’dan ayrılan çalışanların McDonald's restoranlarında değerlendirileceği belirtilirken, işe alım süreçlerinin hızlandırıldığı aktarıldı.

Dürümle: “Nitelikli iş gücüne kapımız açık

160 şubesi ve 1.500 çalışanıyla büyümesini sürdüren Dürümle, sektörde mağdur olan çalışanlara destek vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Dürümle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Sulkalar, "Bu yıl 40-50 yeni şube açmayı planlıyoruz. Kalifiye eleman ihtiyacımız var ve KFC ile Pizza Hut çalışanları bu konuda oldukça deneyimli. Uygun pozisyonlar için öncelik tanıyacağız." dedi.

Etiler Marmaris: Bu sektörde dayanışma şart

Etiler Marmaris Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Eripek, İş Gıda çalışanlarına destek olmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Eripek, "Sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İşsiz kalan KFC ve Pizza Hut çalışanlarının mağdur olmaması için iş başvurularına açığız." açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki günlerde daha fazla markanın bu sürece dahil olması bekleniyor.