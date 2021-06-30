İş gücünün beceri açığı WEF iş birliğiyle azaltılacak

Geleceğin Becerileri – Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların bir araya geldiği etkinlik ile başlıyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile birlikte geliştirilen “Hızlandırma Programı”, kamu-özel sektör iş birliği ile “Geleceğin İşleri” çalışmalarında ortaya çıkan beceri setlerinin kazanılmasını, bu kazanımları sağlayacak öğrenme, deneyimleme süreçlerinin tasarımını ve değişimin yönetimi hedefliyor.

WEF ile 30 ay sürecek iş birliğine dayanan 'Hızlandırma Programı'nın açılış toplantısı bugün gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen 'Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı Açılış Toplantısı'na, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çevrim içi katıldı.

Moderatörlüğünü DÜNYA Gazetesi'nden Hakan Güldağ'ın yaptığı etkinlik, bürokratların yanı sıra iş dünyası ve STK'lardan önemli isimleri de ağırladı.

Bakan Selçuk: 40'ın üzerinde meslek lisemiz ihracata başladı

Dünya Ekonomik Formu'nun (WEF) çevrim içi düzenlenen Beceri Farklarının Kapatılması Hızlandırma Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının temasını mesleki ve teknik eğitimde "patent, faydalı model, marka ve tasarım yılı" olarak belirlediklerini anımsatarak, "2021'in ilk beş ayında 2 bin 730 ürün tescil başvurusunda bulunduk. Bunlardan 633 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili aldık" dedi.

Selçuk, programın eğitim ve öğretimde yeni beceriler kazandırmayı, var olan ilerlemenin hızlandırılmasını ve kapsamının genişletilmesini içerdiğini söyledi.

Bakan Selçuk, Türkiye'nin mesleki eğitim sisteminin beşeri, mali, fiziki ve teknolojik alt yapısında önemli adımlar atıldığını söyledi. Bilim, sanayi ve teknolojideki değişimler doğrultusunda mesleki eğitimde kapsamlı değişime gittiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "İş gücü piyasasını çalışanlar bazında reel durumuyla mesleki eğitim haritasını hazırladık. Bu harita ile somut veriler ışığında sektörlerin yoğun olduğu bölgelerde ihtiyaca cevap veriliyor. Arz talep dengesinin kurulması yeni yaklaşımların da kapısını aralıyor. Okullarımıza aslında yüz milyonlarca liranın üzerinde destek sağladık.

2021 yılının ilk 5 ayında 2 bin 730 ürün tescil başvurusunda bulunduk. İş birliğinin önemine binaen 200'e aşkın iş birliği protokolü imzaladık. Öğretmenlerimizin gerçek iş ortamlarında hizmet içi eğitim almalarında sektörün katkısı var. Öğrencilerimizin yeterliliklerini artırarak mezun olduktan sonra istihdam olmalarına katkı veriyorlar.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okullarımız artık yüzde 1'lik dilimden öğrenci alıyor. Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencileri bu okullara geliyor ve bu da doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Liselerde girişimcilikle ilgili derslerimiz var. Liseli çocuklara özgü bu dersi koyduk. Bu derslerle birlikte örnek olaylar birtakım çalışmalar tahmin yürütme gelecek tasarımı yapma gibi çalışmalar var. Girişimcilik sürecinin bütün aşamaları çocuklarla uygun olarak paylaşılıyor. On binlerce çocuğumuz bu eğitimi alıyor. 40 üzerinde meslek lisemiz ihracata başladı. Bu ilk defa olan bir iş. İlk ve ortaokulda dolaylı girişimcilik yaklaşımları veriyoruz" dedi.

Bakan Bilgin: Beşeri hayatın yeniden şekillendiği tarihsel dönemdeyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, dünyanın farklı bölgelerinde teknolojilerin, iş hakkı süreçlerini büyük dönüşüm geçirmesine yol açtığını söyleyerek, "Değişmeyi öngörerek yönetmek mecburiyetindeyiz. Bu değişimi yönetmek sadece milli eğitim politikalarıyla değil, bizim sanayileşme ve ekonomi politikalarıyla, sosyal politikalarla bu süreci iyi yönetmek zorundayız. Mesele sadece ekonomi meselesi değildir. Beşeri hayatın yeniden şekillendiği tarihsel dönem söz konusudur. Buna bizim hazır olmamız lazım. İnsanı dışlayan ekonomi insanlık sorunu olarak ortaya çıkabilir. İnsansız ekonomi bizi toplumsal özgürlüklerden uzaklaştırır" diye konuştu.

Bakan Varank: Dijitalleşmeyi insana değer katacak şekilde konumlandırmalıyız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Hızlandırma Programı'na ilişkin, "Program kapsamında çalışanlarımızın mevcut becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, yeni beceriler kazanmalarına, iş alanı olmayan bireylere yeni iş alanlarında kabiliyetler kazandırıp istihdam edilmelerine yönelik çözümler geliştireceğiz." dedi.

Varank, Türkiye'de 28 milyondan fazla kişinin aktif olarak iş gücüne katıldığını aktararak, şunları söyledi:

"Avantajımız, dünyayla karşılaştırıldığında oldukça genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız. Dolayısıyla işlerin ve becerilerin geleceğiyle ilgili fırsatları iyi okursak, iyi değerlendirebilirsek Türkiye'nin yarınları bugününden çok daha aydın olacaktır. Türkiye'nin geleceğinin üretimde, bu üretimi sırtlayacak gençlerimizde ve emekçilerimizde olduğunun bilincindeyiz. Buradan hareketle 'İlle de beşeri sermaye, ille de insan kaynağı' diyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı potansiyelini, yeni dünya düzeninde ihtiyaç duyulan yetkinliklere göre geliştirmeliyiz."

Varank, Türkiye'yi dijital dönüşümün öncülerinden yapmak üzere, profesyonel yazılımcı sayısını artırmak için yeni adımlar attıklarını ifade ederek, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ile birlikte ülkenin yazılım ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduklarını anımsattı.

Platformda ihraç edilebilir açık kaynak yazılım ürünleri geliştirerek sektördeki şirket ve girişimci sayılarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Varank, Bilişim Vadisi aracılığıyla ayrıca 23 ülkede bulunan ve dünyanın önde gelen yazılım okullarından olan uluslararası Ecole42 ağına katıldıklarını bildirdi.

Varank, 42 okullarıyla üretim, finans, iletişim gibi sektörlerde ve ileri teknoloji alanlarındaki nitelikli yazılımcı açığını kapatmayı amaçladıklarına işaret ederek, "Bir çınar olarak nitelendirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlemizin tüm bu alanlar adeta dalları konumunda. Türkiye'nin yeni başarı hikayelerini, bu çınarın gölgesi altında, yetkin ve nitelikli insan kaynağıyla yazacağına inancımız tam." dedi.

Varank, teknolojinin gelişmesine ve iş yapış şekillerinin değişmesine rağmen odak noktalarında her zaman insanın olacağını belirterek, şöyle konuştu: "Bu devrimin kazananlarından olmak istiyorsak insanı dijitalleşmeye hazırlamak, dijitalleşmeyi ise insana değer katacak şekilde konumlandırmak durumundayız. İnsana yaraşır iş fırsatları oluşturmalı, değişen koşullara uyum sağlayabilen rekabetçi bir iş gücü piyasası geliştirmeliyiz. Emekçilerimizin daha eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünyada kendilerine yer bulmalarını sağlamalıyız. Tüm bunları imkan ve tecrübelerimizi paylaşarak, iş ve güç birliği yaparak, hep birlikte başaracağız. Eksikliklerimizi birlikte tahlil edecek, hangi becerilere yatırım yapılması gerektiğine birlikte yanıt arayacağız."