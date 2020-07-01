İş güvenliğinde bir yıl erteleme isteği

01 Temmuz 2020

OSMAN NURİ BOYACI/DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, bugün (1 Temmuz) tüm maddeleriyle uygulanmaya başlayacak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işverene ciddi maliyetler yükleyeceğini söyledi. “Korona salgınının yarattığı ekonomik olumsuzluklara karşın toparlanma süreci devam ederken kanunun yürürlüğe girmesi, işverenin omuzlarına yeni maddi yükler ve zorluklar getirecek” diyen Keçeci, uygulamanın en az bir yıl ertelenmesinin işvereni bir nebze rahatlatacağını kaydetti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30 Haziran 2012 tarihinde yasalaştığını, ancak bazı maddelerinin uygulanmasının önce 2017, ardından 1 Temmuz 2020 tarihine ertelendiğini belirten Keçeci, üretimin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasının kaliteli yapılması kadar önemli olduğunu, bu kavrama işverenlerin özen gösterdiğini söyledi.

Sertifikalı eleman sıkıntısı var

AB tam üyelik sürecinde yasal düzenlemenin yapıldığını söyleyen Keçeci, “Uygulama aşamasında belirlenen birçok konunun ve alınacak tedbirin ülkemizdeki kuruluşlar için ağır yükümlülükler getirdiği ve bazı yükümlülükler için de kuruluşların imkanlarının el vermediği görüldü. Bu nedenle yasa, çıkarılışından sonra birçok konuda hem işveren çevrelerinden ve hem de politikacılardan haklı tepkiler aldı. Yasanın bu haliyle çıkmasındaki bu rahatsızlıklar yasanın Anayasa Mahkemesi’ne kadar gitmesine sebep oldu. Anayasa Mahkemesi, yasanın bazı maddelerinin uygulamasını 2017’ye kadar öteledi. Bu süre de yeterli olmadı ve bazı maddelerin uygulaması 1 Temmuz 2020 tarihine ertelendi. Yasanın temelini teşkil eden kurumlardan biri olan iş güvenliği elemanı konusundaki sıkıntılar hala devam ediyor” diye konuştu.

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlük tarihinin 1 Temmuz’da başlayacağını ifade eden Keçeci, “İş dünyası bu günlerde bile sertifika sahibi iş güvenliği elemanı bulmakta zorlanmaktadır. İş güvenliği uzmanlarının idareten de olsa bir üst sınıfa hizmet verememesi bu durumu daha da zorlaştırmaktadır. Bu zorlukların yanı sıra özellikle tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırılması, işverene de ciddi maliyetler yüklemektedir” dedi.

Keçeci, iş dünyası olarak uygulamanın en az bir yıl ertelenmesini istediklerini vurgulayarak, “Korona salgınının yarattığı ekonomik olumsuzluklara karşın toparlanma süreci devam ederken kanunun yürürlüğe girmesi, işverenin omuzlarına yeni maddi yükler ve zorluklar getirecektir. Olağanüstü ve zor zamanlardan geçiyoruz. Bu nedenle en az bir yıl daha bu yasanın yürürlüğünün ertelenmesi, iş dünyasını bir nebze de olsa rahatlatacaktır” açıklamasını yaptı.

Berberi de, manavı da kapsıyor



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda getirilen zorunluluklara yönelik kademeli geçiş, 50’den az çalışanı bulunan ve kapsama giren işyerlerinde de yürürlüğe girmesiyle tamamlanacak. Daha önce 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde uygulamanın başlangıcı iki kez ertelenmişti. Kanun 2012’de kabul edilmişti. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda tehlike sınıfları az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenmişti. Az tehlikeli sınıfına diğer sınıflara girmeyen bütün işyerleri ve çalışanın bulunduğu her birim dahil oluyor. Kapsama giren işyeri sayısının yaklaşık 1 milyon olduğu belirtiliyor. Az tehlikeli işyerlerinde, 10 kişiden az çalışan bulunuyorsa, gerekli eğitimi almak koşuluyla işyeri sahibi veya genel müdürü iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sorumluluğunu üstlenebiliyor. Berber, manav vb. küçük esnaf ve mikro işletmeler de bu sınıfta yer alıyor. Bu işyerleri de risk değerlendirme çalışması yaptırarak gerekli önlemleri alacaklar. Doktor ve sağlık gözetimi için aile hekimleri ile anlaşabilecekler. (ANKARA-DÜNYA)