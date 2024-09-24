İş GYO, Marmara Park AVM arsasını satışa sunuyor
İş GYO, Marmara Park AVM'nin bulunduğu arsayı 2,7 milyar TL bedelle Marmarapark’ın 70 yıllık kiracısı olan Alman ECE firmasına teklif etmeye hazırlanıyor.
İş GYO, Esenyurt'ta Marmara Park Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu arsayı satışa çıkaracağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Arsa, öncelikli olarak Alman ECE firmasının sahibi olduğu İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'ye teklif edilecek.
İş GYO, Esenyurt'ta Marmara Park Alışveriş Merkezi'nin yer aldığı arsayı 2.711.908.000 TL + KDV bedelle satışa çıkarıyor. Sözleşme gereği arsa, ilk olarak İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'ye teklif edilecek. Aynı şirket, Marmarapark’ın da 70 yıllığına kiracısı durumunda. Ayrıca, arsanın bitişiğindeki iki parsel de 15.365.000 TL + KDV bedelle satışa sunulacak.
İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'nin teklifi değerlendirmek için bir ay süresi bulunuyor.