İş hayatına dair çarpıcı araştırma! Çalışanlar patrondan ne bekliyor?

İnsan kaynakları ve personel yönetim platformu Kolay İK, Türkiye'deki şirketlerin İK süreçlerindeki eğilimini analiz etti. Şirket trendleri ortaya koymak üzere bir rapor hazırladı.

‘2024 Türkiye İnsan Kaynakları Raporu' için düzenlenen araştırmaya şirket yöneticileri ve İK alanında çalışan toplam 1000 profesyonel katıldı.

Şirketlerin İK uygulamalarını analiz eden çalışmada; ‘işe alım operasyonları', ‘personel yönetimi', ‘performans, çalışan iletişimi ve bağlılık', ‘bordro, puantaj ve mevzuat' ile ‘maaş, yan haklar ve çeşitlilik' konuları değerlendirildi.

Maaş zammı nasıl belirleniyor?

Her yılın ilk ayında şirketlerin öncelikli gündemlerinden biri olan maaş zammının nasıl belirlendiği, platformun araştırmasında ortaya çıktı.

Katılımcıların birden fazla kriteri işaretleyerek verdiği yanıtlara göre şirketlerin yüzde 74,9'u şirket bütçesini, 70,8'i asgari ücret zammını, yüzde 69'u ise performansı dikkate aldı.

Her iki şirketten biri maaşları belirlemeden önce pazar araştırması yaparken yaklaşık üç şirketten biri ise çalışan taleplerini değerlendirdi. Danışmanlık alma oranı ise yüzde 3,3'te kaldı.

Maaşın ardından en fazla önemsenen konu

Maaşın ardından çalışanların en fazla önemsediği konulardan biri olan yan haklarda ise 2024 yılında yüzde 34,4 ile sağlık sigortası talebi ilk sırada yer aldı.

Bunu yüzde 25,8 ile yol-fatura desteği, yüzde 19,9 ile eğitim-gelişim fırsatları izledi.

Şirketlerin yüzde 53'ü yan hakları belirlerken çalışanların önceliklerini dikkate aldıklarını ifade ederken yüzde 17'si ise herhangi bir yan hak desteği sunmadığını belirtti.