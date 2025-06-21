Erken yaşlada iş hayatına adım adam Dikran Gülmezgil, hayatını kaybetti.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olan Dikran Gülmezgil, Türkiye’nin ilk faktoring şirketlerinden biri olan 1994 kuruluşlu Çağdaş Faktoring’in de yönetim kurulu başkanıydı.

Dikran Gülmezgil'in sahibi olduğu şirketler şöyle: Meliks İnşaat Tekstil, Global Meyve Suları, Çağdaş Grup Kozmetik ve Medikal Ürünleri ve Maya Konaklama Seyahat Turizm.

Dikran Gülmezgil kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen 75 yaşındaki Gülmezgil'in dün kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

1950 yılında Sivas'ta doğan Dikran Gülmezgil iş hayatına çok erken yaşlarda başladı.

Pek çok ticari şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Gülmezgil, Türkiye Ermeni toplumunun öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Aynı zamanda Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Dikran Gülmezgil; Sev- Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyesi, Emekli Sporcu Derneği Vakfı İkinci Başkanı ve 2009'dan bu yana üç dönemdir GSYİAD (Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği) İkinci Başkanlığını yaptı.

Galatasaray'dan Gülmezgil açıklaması

Dikran Gülmezgil’in vefatı sonrası Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüze sayısız hizmetleri olan Dikran Gülmezgil’i kaybetmenin acısını derinden yaşıyor, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.