İş insanı Hüseyin Başaran’a 300 milyon dolarlık 'dolandırıcılık' suçlaması!

Bahreyn’deki 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ile Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İddialar üzerine soruşturma başlatılırken şüphelilere 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamaları yöneltildi.

Habertürk'ün haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianamede Başaran ve 7 şüphelinin ortak oldukları şirketler aracılığıyla Türkiye’deki firmalara sahte evraklar hazırlayarak finansman sağlıyormuş gibi davrandıkları belirtildi.

Krediler ödenmeyince ortaya çıktı

Hüseyin Başaran 2017 yılında Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank'ın (BMB) çoğunluk hisselerini almış ve yine Başaran’ın sahibi olduğu İsviçre ve Almanya’daki iki firma aracılığıyla dış ticaret işlemlerini de finanse etmeye başlamıştı. Ancak kredilerin geri ödemesi yapılmayınca bankalardan aktarılan fonların gerçek müşterilere değil sahte evraklarla Başaran Grubu'nun Türkiye'de faaliyet gösteren diğer şirketlerine gittiği ortaya çıktı.

Bahreyn Merkez Bankası, mağdur bankaya el koydu

Olayın patlak vermesi üzerine Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koyarken Başaran Grubunu temsil eden tüm yetkililer de bankadan uzaklaştırıldı.

Kandırıldıklarını anlayan Bahreynli bankalar, 15 Mayıs 2020'de suç duyurusunda bulunurken, dolandırılan bankaların Başaran’ın birlikte hareket ettiği bir şirkete ödenmek üzere 314 milyon dolar gönderdiğini tespit etti. Başaran Grubu üyelerinin sahte evraklarla Türkiye’de özel bir banka ile de dış finansman anlaşması yapmış gibi davranarak Bahreynli bankaların kaynaklarını kendi şirketlerine aktardığı öğrenildi. Bahreynli bankaların paralarını Panama’da kurulu şirketler üzerinden Türkiye’deki Başaran Grubu şirketlerine aktardığı kaydedildi.

İddianamede süreç şöyle ifade edildi:

“Müşteki Bahrain Middle East Bank, Bahrain Islamic Bank, Gulf International Bank, Khaleeji Commercial Bank, Alubaf Arab International Bank, Ithmaar Bank ve İnvestrade Company Bank'ın Bahreyn Merkez Bankası’nın verdiği lisanslar üzere faaliyet gösteren bankalar olduklarını, TFC Swiss ve TFC Europe şirketlerinin bankaların acenteliğini/vekilliğini üstlenmek suretiyle Türkiye'de faaliyet gösteren ihracatçı/satıcı firmaların Avrupa'da faaliyet gösteren ithalatçı/alıcı firmalardan olan alacaklarının prim/getiri karşılığında finanse etmek suretiyle faaliyet gösterdiklerinin, bu şekilde gerçekleşen bankacılık işlemlerinde 2006 yılından başlayarak 2018 yılının başına kadar finansmanların geri ödenmesi sebebiyle müştekiler ile şüpheliler arasında bir sorun çıkmadığı gibi söz konusu kredilerin geri ödenmesi sebebiyle de şüphelenilecek bir durum olmadığının, şüphelilerin bu şekilde tüm müştekilerin güvenini sağladığının, ancak 2018 yılında söz konusu finansmanların ödenmemesi sebebiyle şüphelilerin hileli hareketlerinin ortaya çıktığı belirlendiği, TFC Swiss ve TFC Europe şirketlerinin bankaların vekilliğini yapmak suretiyle alıcılara sağlamış olduğu finansmanı sağlar iken müşteki bankalara bankaların finansman modelleri üzerinden gerçekleşen işlemlere dair alıcılar ve satıcılara ilişkin imzalı ve kaşeli fiyat teklif ve kabul belgelerini, alıcı ve satıcılara gönderilen satış teklifi ve satın alım taahhüt belgelerini ve yine satışa ve alışa dair alıcı ve satıcıya gönderilen teyit mektubu belgelerini tanzim ederek söz konusu finansmanları sağladıkları, sağlanan bu evrakların tamamının içeriklerinin gerçek dışı olduğu ve şüphelilerin iradelerinin ilk olarak bu şekilde kırıldığı, zira adına evrak düzenlenen şirketlerin gerçekte var olmayan yahut var olsa bile faaliyette olmayan şirketler adına gerçekleştirdiği, bu durumun iddianame anlatımında belirtilen araştırma tutanağıyla, ticaret sicil kayıtlarıyla ve mahkeme ilamıyla da sabit olacak şekilde iflas sürecine girip ticaret sicilinden silinen kayıtlardan sübuta erdiği, ayrıca faaliyette bulunmaması sebebiyle finansman işlemlerinin gerçekleştiği tarihten çok önce ticaret sicil kayıtlarından silindiği ilan edilen, vergi mükellefiyeti bulunmayan, ticari kayıttaki unvanı değişmesine rağmen eski unvanlarıyla finansman sağlanan yahut hiç ticari sicil kaydı bulunmayan şirketler adına gerçekleştirildiği belirlendi.”

Hüseyin Başaran iddiaları reddetti

BDDK ve MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin ve adı geçen şirketlerin mal varlıklarına el konulurken şüpheli sıfatıyla ifade veren Hüseyin Başaran, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını kabul etmedi.

“15 yıl boyunca bankaların ödediği finansmanları belirtildiği şekilde kullandım” diyen Başaran, “Şikayet üzerine müşteki bankalarla İstanbul'da bir araya geldik ve malvarlığını belirten iyi niyet mektubu sunduk. Ancak teknik sebeplerle anlaşmazlık devam etti. Raporlarda sunulan belgelerin hiçbirinden haberdar değilim” dedi. Uyumsuzlukların şirketlere ait borç verileri olmadığı için gerçekleşmiş olabileceğini söyleyen Başaran, ödemeleri yapmamaya başladığı 2018 yılından sonra annesi ve oğlu adına gerçekleştirdiği tescil değişikliklerini kızının vefatı sebebiyle duygusal olarak yaptığını, yine eşi adına yapmış olduğu mal aktarımlarının da yatırım amacıyla olduğunu, bir mal kaçırma durumunun söz konusu olmadığını söyledi. Diğer şüpheliler de ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti.

Savcılığın tespitlerine göre ise, dolandırıcılık faaliyeti 2006-2021 yılları arasında 15 yıl boyunca sürdü. Savcılık, her bir mağdur için şüpheliler hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi talep edildi.

Kızını uçak kazasında kaybetmişti

Bir dönem Trabzonspor'da yöneticilik de yapan Başaran'ın kızı Mina Başaran, 11 Mart 2018 tarihinde bindiği jetin İran’da düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.