İş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi

07 Ekim 2020

Türkiye'nin önde gelen elektronik ev aletleri ve beyaz eşya üreticisi olan Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye’nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı’nın da uzun yıllar başkanlığını yürüttü.

Türk Yahudi Toplumu duyurdu

Kamhi'nin vefat haberini Türk Yahudi Toplumu duyurdu.

Duyuruda, "Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye'mizi&toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi'yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadesi kullanıldı.